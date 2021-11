Ricordate quando Netflix non era ancora disponibile in Italia ed era conosciuto solo da una nicchia di persone molto informate, le quali magari lo avevano conosciuto durante un’esperienza all’estero? Sembra che sia trascorsa un’era, eppure Netflix arrivava in Italia sei anni fa, nell’ottobre del 2015. Da allora sembra essere cambiato tutto.

Lo streaming di canali, film e serie TV ha preso rapidamente piede anche nel Bel Paese, e adesso si fa fatica a ricordare tutti i servizi a pagamento e gratuiti (pochi, a dire il vero) con i quali ci si può intrattenere al termine di una giornata stressante, sul divano. Sono tanti che si fatica anche a sceglierli e a fare chiarezza su quanto costa la TV in streaming e da quanti dispositivi si può guardare contemporaneamente le trasmissioni, elemento che può influenzare la scelta soprattutto tra famiglie numerose che, inevitabilmente, hanno esigenze diverse. Ecco quindi una pratica guida per aiutarvi a fare chiarezza.

Amazon Prime Video: quanto costa in Italia

Amazon Prime Video è disponibile in Italia con abbonamento mensile, annuale o promozionale per studenti, ai seguenti prezzi:

Amazon Prime Video abbonamento mensile: 3,99 euro

Amazon Prime Video abbonamento annuale: 36 euro

Amazon Prime Video abbonamento annuale per studenti: 18 euro

Amazon Prime Video consente di guardare i contenuti da un massimo di 3 dispositivi contemporaneamente.

Apple TV+: quanto costa in Italia

Apple TV+ è disponibile in Italia con abbonamento mensile, oppure annuale, ai seguenti prezzi:

Apple TV+ abbonamento mensile: 4,99 euro

Apple TV+ abbonamento annuale: 49,99 euro

Apple TV+ consente di guardare i contenuti da un massimo di 3 dispositivi contemporaneamente.

Discovery+: quanto costa in Italia

Discovery+ è disponibile in Italia con abbonamento mensile, oppure annuale, ai seguenti prezzi:

Discovery+ abbonamento mensile: 3,99 euro

Discovery+ abbonamento annuale: 39,90 euro

Discovery+ consente di guardare i contenuti da un massimo di 2 dispositivi contemporaneamente.

Disney+: quanto costa in Italia

Disney+ è disponibile in Italia con abbonamento mensile, oppure annuale, ai seguenti prezzi:

Disney+ abbonamento mensile: 8,99 euro

Disney+ abbonamento annuale: 89,90 euro

Disney+ consente di guardare i contenuti da un massimo di 4 dispositivi contemporaneamente.

Infinity+: quanto costa in Italia

Infinity+ è disponibile in Italia con abbonamento mensile, semestrale oppure annuale, ai seguenti prezzi:

Infinity+ abbonamento mensile: 7,99 euro

Infinity+ abbonamento semestrale: 39 euro

Infinity+ abbonamento annuale: 69,90 euro

Infinity+ consente di guardare i contenuti da un massimo di 4 dispositivi contemporaneamente, con un massimo di 9 in un anno.

Netflix: quanto costa in Italia

Netflix è disponibile in Italia con abbonamento esclusivamente mensile. Tuttavia sono disponibili tre “pacchetti" a seconda della qualità e del numero di dispositivi contemporanei da cui guardare i contenuti, ai seguenti prezzi:

Netflix Base: 7,99 euro in qualità standard

in qualità standard Netflix Standard: 12,99 euro in qualità HD

in qualità HD Netflix Premium: 17,99 euro in qualità Ultra HD/4K

Netflix Base, Standard e Premium consentono di guardare i contenuti da un massimo, rispettivamente, di 1, 2 o 4 dispositivi insieme.

Now TV: quanto costa in Italia

Now TV è disponibile in Italia con abbonamento esclusivamente mensile. Tuttavia sono disponibili due “pacchetti", ai seguenti prezzi:

Now TV Pass Sport: 14,99 euro , con tutto lo sport di Sky

, con tutto lo sport di Sky Now TV Pass Cinema + Entertainment: 14,99 euro, con film e serie TV di Sky

Now TV consente di guardare i contenuti da un massimo di 2 dispositivi contemporaneamente, 1 soltanto invece per gli eventi sportivi del Pass Sport.

Pluto TV: quanto costa in Italia

Pluto TV è disponibile in Italia gratuitamente, grazie agli spot pubblicitari. Non serve neppure la registrazione. Otto i canali visibili su Pluto TV: Film, Serie, Crime, Intrattenimento, Musica, Sport, Bambini e Documentari. Qui tutti i dettagli su Pluto TV.