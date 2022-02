Realme GT 2 in arrivo in Europa: mancano solo i prezzi

L’agenda del MWC, il Mobile World Congress di Barcellona evento del prossimo 28 febbraio, si intensifica per Realme che lancia anche i due nuovi Smartphone GT 2 e GT 2 Pro. Il marketing rampante dell’azienda cinese che orbita nella galassia Oppo, che ha già macinato record grazie a un rapporto qualità-prezzo decisamente brillante, è decisamente imponente e sbarca sul mercato bruciando in anticipo la concorrenza.

In Italia abbiamo appena ricevuto la tripletta Realme 9i, Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+ che sarà integrata nell’offerta, dunque, entro la fine di febbraio dai due smartphone top di gamma che, nelle intenzioni di Realme, dovranno andare a competere nel segmento premium del mercato: Realme GT 2 e Realme GT 2 Pro. Di questi due nuovi modelli conosciamo già le caratteristiche tecniche: sono stati presentati a fine gennaio in Cina e, da allora, sono in vendita sul mercato cinese. Ora stanno arrivando le versioni global e manca solo, per il mercato europeo, il listino prezzi ufficiale che sicuramente sarà definito a breve.

Gamma Realme GT 2: caratteristiche tecniche

I due smartphone di fascia alta seducono per le scelte tecnologiche adottate, a partire dai chipset: Snapdragon 888 per Realme GT 2 e Snapdragon 8 Gen 1 per Realme GT 2 Pro, il meglio dell’offerta Qualcomm per il 2021 e 2022.

Per entrambi la memoria è 8/256 GB senza possibilità di espansione. I display AMOLED sono simili nelle dimensioni: per il Realme GT 2 abbiamo uno schermo 6,62 pollici mentre per la versione Realme GT 2 Pro uno schermo 6,72 pollici.

Cambia, invece il set di 3 fotocamere: nel Realme GT 2 troviamo 50+8+2 MP, con fotocamera frontale da 16 MP. Su questo modello la camera da 8 MP è una ultra grandangolare da 150 gradi, un record. Su Realme GT 2 Pro troviamo una configurazione da 50+50+2 MP fotocamera frontale 32 MP.

Entrambi i dispositivi hanno batterie da 5.000 mAh e l’interfaccia Realme UI 3.0 basata su Android 12, l’ultima versione disponibile del sistema operativo.

Gamma Realme GT 2: disponibilità e prezzi

Come anticipato i due smartphone saranno presentati il 28 febbraio sul mercato europeo il che ci dice che saranno in distribuzione proprio per quel periodo e immediatamente per Marzo.

Riguardo i prezzi non sono stati svelati ma possiamo rifarci al mercato cinese, su cui sono già presenti, per avere qualche dato da comparare: Realme GT 2 8/128G circa 376 euro, mentre il modello più avanzato GT 2 Pro 12/512GB viene venduto a 4.799 yuan, pari a circa 669 euro.

Potremmo registrare, a fronte delle tipologie tecniche diverse per il mercato europeo, prezzi leggermente superiori rispetto ai mercati internazionali a causa anche dei costi di logistica e della maggiore tassazione.