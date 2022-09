Top di gamma e cuffiette: l'offerta è irresistibile

Il 2022 si è rivelato un anno difficile per chi cerca uno smartphone top di gamma: prodotti molto simili tra loro e prezzi alle stelle, infatti, hanno reso praticamente impossibile comprare qualcosa di veramente buono spendendo meno di mille euro.

Una cifra un tempo impensabile, una soglia psicologica che nessuno avrebbe voluto sorpassare e che, invece, ormai sembra la normalità anche nel mondo Android. Per fortuna, però, ci sono offerte Amazon interessanti come quella in corso sull’ottimo Realme GT2 Pro, in forte sconto insieme alle cuffiette wireless Realme Buds Air 3.

Realme GT2 Pro colore Paper White + Realme Buds Air 3 colore blu

Realme GT2 Pro: caratteristiche tecniche

Lo smartphone top di gamma Realme GT2 Pro è arrivato sul mercato italiano lo scorso marzo. Pesa 189 grammi e ha uno spessore di 8,18 mm, la batteria è dotata di ricarica veloce e ha un ottimo display.

Il processore a bordo dello smartphone Realme GT2 Pro è il noto Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, il SoC che ha contraddistinto i migliori top di gamma della prima metà del 2022, abbinato a per l’offerta in corso su un taglio di memoria da 12/256 GB.

Il display di tipo AMOLED da 6,7 pollici ha una risoluzione 2K, frequenza di aggiornamento dinamica con picco di 120 Hz e frequenza di campionamento del tocco con picco di 1.000 Hz, ed è compatibile HDR10+. La luminosità di picco è pari a 1.400 nit e dunque lo schermo è ben visibile anche in pieno giorno, sotto il sole estivo.

Sul lato posteriore sono stati disposti 3 sensori fotografici: il principale è il Sony IMX766 da 50 MP, il secondario è un ultra-grandangolare (150°) da 50 MP e infine il sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è un potente sensore da 32 MP.

Le connessioni disponibili sono ovviamente 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. La batteria è da 5.000 mAh ed è disponibile la ricarica rapida cablata SuperDart da 65 W. Il sistema operativo è Android 12, interfaccia Realme UI.

L’offerta in corso include in bundle anche gli auricolari in-ear Bluetooth 5.2 Realme Buds Air 3. Le cuffiette wireless sono dotate di driver da 10 mm e di doppio microfono con cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 42 decibel e con tecnologia anti-vento, per cui anche in condizioni ambientali di maltempo l’ANC continua a funzionare.

La batteria ha un’autonomia massima di 30 ore e con 10 minuti di carica si ottengono 100 minuti di ascolto.

Realme GT2 Pro e Realme Buds Air 3: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino del Realme GT2 Pro in colore Paper White abbinato agli auricolari in-ear wireless, colore blu, Realme Buds Air 3 è di 909,98 euro che grazie all’offerta in corso su Amazon sono scontati a 792,69 euro (-12%, -117,29 euro). Si tratta di una buona occasione per comprare un vero top di gamma 2022, con tanto di cuffiette, ad un prezzo ben sotto i mille euro.

