TOTALE PUNTI 8 Recensione OnePlus Watch 2 Nordic Blue Avevamo apprezzato OnePlus Watch 2 quando era stato lanciato originariamente in due varianti di colore piuttosto ordinarie, ovviamente abbiamo immediatamente gradito anche la versione esclusiva per l'Europa, che risulta ancora più elegante grazie alla colorazione Nordic Blue. Non cambia la sostanza di questo orologio intelligente, che ha il suo elemento distintivo nella convivenza tra due prodotti paralleli, nascosti sotto il quadrante: da un lato lo smartwatch wearOS, dall'altro la smartband con un processore a basso consumo. La convivenza di queste due anime permette di raggiungere un'autonomia molto più ampia rispetto agli altri orologi con il sistema operativo di Google.

PRO Design curato

Batteria discreta in smart mode

Interfaccia utente elegante

Soluzione ibrida: smartwatch + smartband CONTRO Il display sempre acceso consuma tantissimo

Non è compatibile con iPhone

Design e specifiche tecniche VOTO: 8 Molti utenti sono convinti che gli smartwatch con la cassa rotonda siano tutti uguali: in effetti, non è facile trovare un un tratto di originalità quando si usa questa forma classica, eppure OnePlus ci è riuscita nel suo watch 2. Al quadrante tradizionale rotondo è stata aggiunta infatti una sorta di protrusione, in cui sono incastonati i due pulsanti che vengono utilizzati per la gestione delle principali funzioni dell'orologio. Nella parte bassa, c'è una bottone dalla forma moderna, che quasi scompare nella struttura dell'orologio, mentre nell'area superiore è collocato un pulsante con una corona, simile a quella degli orologi tradizionali. OnePlus Watch 2 Nordic Blue presenta una cassa in acciaio con un diametro di 1,43", ovvero con un quadrante da 46 mm. La parte inferiore della struttura, quella che entra a contatto con il polso, è realizzata con un mix di plastica e fibra di vetro, al cui interno ci sono i sensori biometrici. Il display di OnePlus Watch 2 è AMOLED con una definizione di 466 × 466 pixel. Tutti questi numeri si traducono in una esperienza d'uso che risulta estremamente gradevole, grazie al display particolarmente luminoso, che si legge benissimo anche quando colpito dalla luce diretta del sole. Quello di cui però bisogna tenere conto è che per preservare l'autonomia di questo orologio è meglio rinunciare al display sempre acceso, quello che in inglese viene definito Always On Display. Questo argomento verrà ripreso quando parleremo di autonomia di OnePlus Watch 2. La protezione dello schermo è offerta dal vetro zaffiro 2.5D, che si incastona perfettamente sulla struttura in acciaio, con l'elemento di una ghiera bicolore, che conferisce una notevole eleganza. A questi dettagli si uniscono ulteriori 4 GB di memoria che invece vengono sfruttati dalla smartband che è inserita in questo orologio, ma questo è un altro capitolo che riguarda la gestione del software. Il cinturino è stato realizzato miscelando due tipi di materiali, da un lato la pelle, che è stata utilizzata nella parte esterna, dall'altro invece il fluoroelastene, che qualcuno vorrebbe chiamare semplicemente gomma, che invece viene utilizzato nella parte interna per ridurre al minimo il fastidio sulla pelle. L'orologio, compreso di cinturino, presenta un peso di circa 80 g. La scheda tecnica di OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition si compone anche del Wi-Fi a due bande, del Bluetooth 5.0, con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Ovviamente è importante segnalare anche la presenza di microfono e altoparlante, che permettono di rispondere alle telefonate direttamente dall'orologio, utilizzando quindi il sistema vivavoce al polso. Anticipiamo però che tutte le funzionalità di cui riparliamo oggi sono esclusivamente riservate agli smartphone Android.

Software e Harwdare VOTO: 8 Raccontare come funziona OnePlus Watch 2 non è un esercizio banale, perché questo orologio intelligente presenta una soluzione unica sul mercato particolarmente smart: ci riferiamo al fatto che sotto il quadrante coesistano un classico smartwatch wearOS e una smartband a bassissimo consumo, che lavorano in parallelo. In realtà, un utente che mette questo orologio al polso non si accorge di nulla, perché le due attività parallele funzionano senza la necessità di alcun intervento umano. OnePlus ha fatto questa scelta per estendere la durata della batteria, perché fa funzionare in parallelo un processore Qualcomm Snapdragon W5 Gen1, che non è particolarmente parco nei consumi, insieme ad un processore a bassissimo consumo che invece sfrutta un software molto semplice chiamato RTOS, che gestisce tutta la parte di misurazione delle attività sportive e di registrazione dei parametri biometrici. In questo modo, è possibile arrivare fino a quattro giorni di autonomia, quando gli altri orologi che usano lo stesso processore principale di Qualcomm riescono ad arrivare a 24 ore. Parlando del software di OnePlus Watch 2 Nordic Blue bisogna necessariamente ricordare che la presenza di wearOS permette di interfacciarsi con molte delle funzionalità di Google, dato che c'è il pieno supporto all'assistente virtuale. Grazie al Play Store è possibile installare applicazioni sul proprio orologio anche dopo il suo acquisto: bisogna però evidenziare che, a distanza di molti anni, la disponibilità di app per questa piattaforma è ancora piuttosto scarsa.

Il tracciamento dei parametri biometrici VOTO: 8 OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition offre tutte le misurazioni classiche dei parametri biometrici escluso l'elettrocardiogramma. Si possono infatti tracciare battito cardiaco, ossigenazione del sangue, stress, ma una particolare attenzione è rivolta soprattutto alla misurazione della qualità del sonno, riguardo a cui sono registrati moltissimi parametri e, in collaborazione con il proprio smartphone, può fare anche una attenta valutazione della qualità della respirazione negli orari notturni. Tutti i parametri vengono combinati per tracciare un livello dello stress, parametro che può essere particolarmente utile per capire con quale difficoltà affronteremo una nuova giornata. Tutte le informazioni vengono raccolte nell'applicazione OHealth, che ha un'unica pecca, quella cioè di essere compatibile solo ed esclusivamente con Android. Probabilmente il principale difetto di OnePlus Watch 2 Nordic Blue è quello di non essere compatibile con iPhone. Non esiste un modo per utilizzare questo orologio con i dispositivi di Apple.

La misurazione delle attività sportive VOTO: 9 Come già anticipato, OnePlus Watch 2 Nordic Blue è una curiosa miscela tra un orologio intelligente e una smartband dedicata alla misurazione delle attività sportive. il risultato è quello di un elenco infinito di discipline che si possono misurare con una notevole precisione. L'unico dettaglio che abbiamo trovato un po' generoso e quello della misurazione dei passi, che durante la nostra prova ci ha dato risultati in eccesso rispetto ad altri prodotti che abbiamo testato contemporaneamente. Proprio per quanto riguarda i passi, siamo rimasti un po' sorpresi dal fatto che al termine di una giornata, quando Apple Watch e Huawei Watch Fit 3 indicavano circa 11.000 passi fatti, OnePlus Watch 2 Nordic Blue ne aveva misurati 13.000. Tutte le altre attività, invece, sono state tracciate con notevole precisione ed è possibile effettuare numerose personalizzazioni, ad esempio quella della lunghezza della piscina quando si misurano le attività del nuoto. Una delle cose divertenti è scorrere l'elenco delle discipline che si possono tracciare, non sono tanti gli orologi che permettono di monitorare il bungee jumping.

Batteria VOTO: 7 Il tema della batteria di OnePlus Watch 2 Nordic Blue è molto complesso, per cui va affrontato con estrema precisione. Come già spiegato, l'azienda ha praticamente fuso due dispositivi, uno smartwatch e una smartband, in un solo orologio, con l'unico obiettivo di estendere la durata della batteria. Questa iniziativa può essere considerata efficace solo ed esclusivamente se si pone molta attenzione nel modo in cui si usa il proprio OnePlus Watch 2 Nordic Blue: perché diciamo tutto questo? Perché se lo smartwatch viene sfruttato con l'accensione automatica del display quando si ruota il polso, allora si arriva fino a quattro giorni di autonomia. Se però si usa il display sempre acceso, l'autonomia viene dimezzata categoricamente, viene cioè ridotta a circa 48 ore. Se poi si attivano anche le animazioni avanzate, la stessa autonomia viene ulteriormente dimezzata, arrivando in pratica alle 24 ore che sono tipiche di qualunque altro smartwatch in circolazione. Se si tiene conto del fatto che Apple Watch, con il display sempre acceso, arriva a circa 36 ore di autonomia, è facile comprendere come la durata della batteria di OnePlus Watch 2 Nordic Blue possa essere considerata notevole solo ed esclusivamente se si mettono in campo alcune accortezze. Sono i comportamenti dell'utente a determinare se l'autonomia di questo orologio sia eccellente oppure assolutamente ordinaria. In un contesto del genere è difficile assegnare una punteggio elevato a questo particolare dettaglio.