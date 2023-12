Recensione realme 11, lo smartphone che costa poco, ma non offre molto

Conclusioni

realme 11 Pro 5G 8+128GB Smartphone, Display curvo da 120 Hz, Fotocamera ProLight OIS da 100 MP, Batteria massiva da 5.000 mAh, Ricarica SUPERVOOC da 67 W, Astral Black, Versione Italiana

Ci auguriamo che la valutazione di Realme 11 5G ti sia stata di aiuto, specialmente se stai cercando un prodotto di qualità senza dover spendere una fortuna. Come accennato in precedenza, in questo segmento di mercato, ci sono molte alternative, non è facile spiccare, a maggior ragione se bisogna accettare molti, forse troppi, compromessi.

Se opti per l'acquisto di Realme 11, avrai a disposizione uno smartphone con una batteria eccellente, una fotocamera discreta e un software affidabile, orientato maggiormente all'uso dei social network e alla navigazione su Internet che al gaming.

Realme 11 5G si configura come un dispositivo "bilanciato", senza eccedere né in termini di dotazione né in termini di prestazioni, ma comunque affidabile. La batteria, particolarmente capiente, può durare fino a 2 giorni, garantendo un'esperienza d'uso prolungata.

In tutta onestà, se cerchi un prodotto con prezzo competitivo, consigliamo di fare un piccolo sforzo per raggiungere la cifra richiesta per realme 11 pro: ci sono circa 70 € di differenza nel prezzo, ma un vero abisso in qualità e prestazioni.