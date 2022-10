Redmi Pad ufficiale: caratteristiche e prezzi

Il tablet Redmi Pad, atteso da diversi mesi, è stato presentato ufficialmente da Xiaomi. E’ un dispositivo comodo, economico, con un bel design, una buona dimensione di schermo, un buon audio e tanta batteria per svolgere le tipiche attività da divano: guardare serie TV e film, controllare la posta elettronica e i social, fare una videochiamata con gli amici. La fotocamera anteriore, tra l’altro, è stata posizionata centralmente sul lato lungo della cornice proprio per migliorare l’inquadratura durante le videochiamate, con il tablet posizionato in orizzontale.

Redmi Pad: caratteristiche tecniche

Il nuovo tablet Redmi Pad misura 25,5 cm di lunghezza, 15,8 cm di larghezza e ha uno spessore di 7,1 mm, per un peso di 465 grammi. La scocca è in metallo e il display è un LCD da 10,6 pollici, con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e luminosità di 400 nit.

Il processore del Redmi Pad è il MediaTek Helio G99, un buon chip di fascia bassa realizzato con processo produttivo a 6 nanometri e abbinato a tre tagli di memoria: 3/64 GB, 4/128 GB, e 6/128 GB. Per chi ha bisogno di più spazio, la memoria di archiviazione è espandibile con scheda microSD fino a 1 TB.

Le fotocamere sono due: un sensore posteriore da 8 MP e il sensore anteriore posizionato orizzontalmente al centro della cornice da 8 MP. Ci sono ben 4 speaker, due microfoni con cancellazione del rumore e la compatibilità Dolby Surround. La batteria ha una capacità di 8.000 mAh con ricarica da 18 W, mentre la connettività è solo Wi-Fi.

Redmi Pad : disponibilità e prezzo

Il tablet Redmi Pad è stato presentato in Europa e arriverà a breve anche in Italia. Il prezzo di listino per la versione base è di 279 euro, i colori disponibili sono Graphite Gray (grigio scuro), Moonlight Silver (argento), Mint Green (verde chiaro).