Fonte foto: Amazon Prime Video

Negli scorsi giorni, in occasione dell’evento Prime Video Presents Italia 2023, Prime Video ha annunciato le novità in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming. Alcuni show, film e serie tv sono in effetti del tutto nuovi. Altri, invece, sono dei rinnovi. Per la gioia di fan, insomma, diversi titoli già apprezzati dal pubblico avranno una seconda stagione. Un esempio è Sono Lillo, la serie comedy con protagonista Lillo Petrolo nei panni di Posaman che nel 2024 tornerà appunto con dei nuovi episodi. Ma ci sono anche tanti altri ritorni in programma: ecco quali.

Monterossi avrà una stagione 2

Tra le serie di Prime Video rinnovate per una seconda stagione c’è anche Monterossi. I nuovi episodi saranno disponibili nel 2023, ma la data esatta non è ancora stata annunciata. Nella serie, un imprenditore viene freddato sotto casa con due colpi di pistola a Milano e viene ritrovato con un sasso sul corpo. Per il sovrintendente Carella (interpretato Tommaso Ragno) potrebbe trattarsi di una provocazione, per il collega Ghezzi (Diego Ribon) di una firma. Carlo Monterossi (Fabrizio Bentivoglio) si occupa del caso controvoglia, ma intanto vengono trovati altri due morti. Riuscirà Monterossi a risolvere il caso? La stagione 2 di Monterossi è diretta da Roan Johnson ed è tratta dal romanzo Torto marcio di Alessandro Robecchi.

Torna Me contro Te: La famiglia reale

Anche Me contro Te: La famiglia reale avrà una stagione 2. Nei nuovi episodi Sofì e Luì (Sofia Scalia e Luigi Calagna), dopo il viaggio, ritornano al castello dalla regina e dai suoi tre nipoti Divina, Emma e Tronaldo. Divina è ora un’influencer e si scatta foto in continuazione. Ha anche assunto un’assistente personale, Irene. Emma invece è sempre la solita irriverente e si diverte con la sua batteria. Tronaldo è preso dalle sue giocate a bocce o a scacchi con i suoi amici anziani. La serie è diretta da Gianluca Leuzzi e sarà disponibile nel 2023.

La seconda stagione di Prova Prova Sa Sa

Torna con una seconda stagione nell’autunno 2023 anche il comedy show incentrato sull’improvvisazione, Prova Prova Sa Sa, con Frank Matano. I protagonisti delle nuove puntate saranno Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone, e poi Francesco Mandelli, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Marta Filippi e Francesco Arienzo. Prova Prova Sa Sa è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su Whose Line Is It Anyway?, format creato da Dan Patterson e Mark Leveson per Hat Trick Productions.

Addio al nubilato 2

Parlando di film, nel 2023 arriva anche Addio al nubilato 2. Nel sequel le protagoniste di Addio al nubilato, ovvero Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Jun Ichikawa, vivono una nuova avventura insieme. Quando Eleonora (Liskova) viene scaricata all’altare, la sua luna di miele si trasforma in un viaggio della speranza con al suo fianco le inseparabili amiche. Il film è diretto da Francesco Apolloni.

Falla girare 2 – Offline

Ecco un altro ritorno cinematografico. Giampaolo Morelli torna alla regia e come interprete in questo sequel di Falla Girare. Falla girare 2 – Offline sarà disponibile in anteprima esclusiva su Prime Video nel 2024 e nel cast ci saranno Ciro Priello, Fabio Balsamo, Giovanni Esposito, Desirée Popper, Gianfranco Gallo, Livio Kone, Valeria Angione e Christopher Lambert.