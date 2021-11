ROG Phone 5s e ROG Phone 5s Pro arrivano in Italia

Presentati ad agosto, gli ASUS ROG Phone 5s arrivano adesso anche in Italia. Le differenze tra la variante standard e quella Pro sono minime, e di fatto si limitano al quantitativo di RAM superiore (comunque la standard arriva a 16 GB, mica pochi), alla presenza di un piccolo display a colori sul retro e a poco altro.

Alti i prezzi, ma se non si commette l’errore di ignorare le specifiche si prende atto di quanto siano giustificati dal loro livello tecnico, per raggiungere il quale – è evidente – non si è scesi a compromessi. Il prospetto non racconta le “chicche" inserite da ASUS per rendere i due smartphone delle vere e proprie console da gioco portatili che possono pure telefonare. Come l’architettura GameCool 5 che vede la CPU centrata rispetto alle (due) batterie per favorire la dissipazione del calore sotto stress, compito a cui contribuisce in modo determinante il sistema di dissipazione attiva AeroActive Cooler 5 capace di sottrarre all’hardware fino a 10 gradi centigradi. Presenti due pulsanti fisici aggiuntivi per un’esperienza di gioco simile a quella di una console

Gamma ASUS ROG Phone 5s, caratteristiche

Lo schermo è condiviso tra i due ASUS ROG Phone 5s e possiede caratteristiche di altissimo profilo. Si tratta di un AMOLED da 6,78 pollici prodotto da Samsung con risoluzione Full HD+ da 144 Hz con campionamento del tocco a 360 Hz, una calibrazione colori che ha permesso di ottenere un delta E inferiore a 1 e rivestito da un vetro Gorilla Glass Victus. ROG Phone 5s Pro possiede anche il display ROG Vision posteriore a colori.

Condiviso anche il chip, che non poteva non essere il migliore della gamma Qualcomm: è lo Snapdragon 888+ da 3 GHz di frequenza massima accompagnato da memorie super rapide, quindi RAM LPDDR5 e spazio di archiviazione UFS 3.1. ROG Phone 5s può contare su 12 o 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione, mentre ROG Phone 5s Pro è venduto nell’unica variante 18+512 GB.

Tre le fotocamere posteriori su entrambi gli ASUS ROG Phone 5s: la principale è da 64 MP, poi ci sono una ultra grandangolare da 13 MP e infine una macro da 5 MP. Sulla superficie frontale c’è invece un sensore da 24 MP. Molto curato il comparto audio, a cui non manca l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e che è composto da un doppio altoparlante frontale a sette magneti ottimizzati con la collaborazione di Dirac. C’è un DAC ESS Hi-Fi per massimizzare la qualità in cuffia.

Da 6.000 mAh con ricarica rapida a 65 watt la batteria dei due ROG Phone 5s, in cui il lettore di impronte digitali per lo sblocco è sistemato al di sotto dello schermo. Dimensioni di 173 x 77 x 9,90 mm e peso di 238 grammi.

Gamma ASUS ROG Phone 5s, prezzi e disponibilità

Solo uno dei due smartphone da gaming taiwanesi è disponibile da subito sul mercato italiano, ma in realtà è come se lo fossero entrambi perché ROG Phone 5s Pro arriverà tra qualche giorno, “a metà novembre" ha detto ASUS.

I due saranno acquistabili nei canali di vendita ufficiali (la variante “standard" anche nei negozi Unieuro) ai seguenti prezzi: