Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sarà il tablet che sfiderà iPad Pro

iPad è da anni il punto di riferimento per il mercato tablet, con una quota di mercato che supera costantemente il 30%. Il restante 70% è diviso tra una miriade di produttori di tablet Android, tra i quali a Samsung va dato il merito di non essersi mai arresa al successo della Mela. Ora la pandemia ha dato nuova linfa vitale all’intero mercato e tutti i produttori principali stanno provando a sfidare nuovamente Apple con nuovi modelli.

Le nuove esigenze arrivate con la malattia da Covid-19, con tele lavoro, didattica a distanza e incontri virtuali con parenti e amici lontani, hanno infatti regalato una seconda gioventù ad un mercato che sembrava totalmente nelle mani di Cupertino, così anche Samsung ed i suoi tablet ne hanno tratto beneficio. Adesso si sta per aprire un nuovo episodio della sfida tra i due colossi, quello americano da un lato e quello sud coreano dall’altro. Vedrà coinvolti iPad Pro e quello che sarà probabilmente il suo concorrente più temibile a marchio Samsung, ossia Galaxy Tab S8 Ultra. Inutile dire che il tablet di Samsung avrà una scheda tecnica invidiabile ed una serie di chicche che nelle intenzioni dell’azienda asiatica faranno tentennare le certezze di molti appassionati di tecnologia.

Galaxy Tab S8 Ultra con Exynos 2200?

Le indiscrezioni più accreditate su Galaxy Tab S8 Ultra posizionano all’interno del tablet l’Exynos 2200, il prossimo chip di Samsung ad altissime prestazioni che peraltro sarà utilizzato anche sui futuri Galaxy S22. Punto di forza del prossimo chip coreano sarà senz’altro la scheda grafica realizzata in collaborazione con gli esperti di AMD: secondo quanto riportato in passato dalle indiscrezioni, si tratterà di un componente molto raffinato ed estremamente potente, derivato dal mondo delle console da gioco.

Facile dunque prevedere che l’enorme display che ci si attende su Galaxy Tab S8 Ultra (potrebbe addirittura sfiorare i 15 pollici) sarà il perfetto complemento di una GPU che si prevede potentissima, quindi in grado di far girare in scioltezza giochi anche estremamente pesanti, per la soddisfazione di chi acquisterà il prossimo tablet di punta di casa Samsung. Secondo i rumor, l’Exynos 2200 sarà complessivamente sullo stesso livello del potentissimo chip M1 di Apple che ha stupito per prestazioni sugli iPad e persino sui Mac, che in genere necessitano di potenze superiori.

Galaxy Tab S8 Ultra con Snapdragon 898?

Di fianco a questa indiscrezione c’è quella che invece prevede l’impiego del miglior chip di casa Qualcomm, lo Snapdragon 898 che rappresenterà il fiore all’occhiello della gamma 2022 del produttore americano. Samsung, quindi, non avrebbe ancora scelto quale dei due utilizzare, e probabilmente, essendo Exynos 2200 e Snapdragon 898 sullo stesso livello prestazionale, è probabile che l’azienda voglia decidere sulla base dell’evoluzione della crisi dei chip che sta flagellando l’industria.

Il chip che darà le maggiori garanzie in termini di disponibilità sarà probabilmente il candidato ad assumere il controllo di Galaxy Tab S8 Ultra. Oppure, come già succede con gli smartphone Galaxy S, Samsung potrebbe decidere di usare un chip per i tablet destinati ad alcuni mercati e l’altro chip per quelli destinati ad altri mercati.

L’unica certezza è che Samsung Galaxy Tab S8 Ultra costerà parecchio, come del resto ci si attende da un prodotto dall’elevato valore tecnico: nella variante di punta si potrebbero superare i 1.200 euro di listino.