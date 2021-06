Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3: quando arrivano

Non il 3 e nemmeno il 27 agosto, le due date indicate negli ultimi tempi dai rumor, dovrebbe venire alla luce la nuova gamma di pieghevoli Samsung Galaxy. Nonostante in tal senso si erano esposti due voci di peso come Max Weinbach nel primo caso e Jon Prosser nel secondo, un nuovo rumor proveniente dalla Corea del Sud introduce un terzo periodo di riferimento a cui fare attenzione.

Samsung ha l’abitudine di comunicare in anticipo la data di lancio di prodotti di alta gamma come lo sono Samsung Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3, ma rumor e indiscrezioni provano sempre, e non solo nel caso di Samsung, ad anticipare le mosse delle aziende, a volte riuscendoci altre volte con risultati rivedibili. L’indiscrezione proveniente dalla Corea del Sud si dice convinta che durante il Samsung Galaxy Unpacked 2021 non ci sarà solamente l’ufficialità per Samsung Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3, ma anche per tre ulteriori dispositivi: Samsung Galaxy Buds 2, Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch Active 4. Cinque dispositivi in totale, due smartphone di altissima gamma e tre wearable, per un evento che si preannuncia quindi molto interessante. Ma quando si terrà?

La data su cui scommettono in Corea

Yonhap News, la testata coreana che si è detta informata sulla presentazione di Samsung, ha detto che Samsung Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 saranno ufficializzati nella seconda metà della prima o della seconda settimana di agosto.

In Yonhap sono partiti dal presupposto che quasi tutti gli eventi Samsung Galaxy Unpacked avvengono il venerdì, quindi è sì probabile che l’annuncio avvenga nella prima settimana di agosto, ma è più probabile che in Samsung optino per un venerdì. Se così fosse, le date “in corsa" sarebbero due: il 6 o il 13 agosto 2021.

Ci sarebbe invece una sola data – sempre secondo Yonhap, ma anche Jon Prosser la pensa allo stesso modo – per il lancio effettivo di Samsung Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3: i primi clienti non dovrebbero ricevere uno dei nuovi pieghevoli coreani prima del 27 agosto 2021, quando Samsung avrebbe pianificato le prime consegne alla volta di rivenditori e clienti finali.

Samsung Galaxy S21 FE ritarda

Altro prodotto molto atteso di Samsung è Galaxy S21 FE, di cui peraltro nelle ultime settimane si è parlato parecchio. Secondo le ultime informazioni la variante più economica dei top di gamma di Seul arriverà in ritardo rispetto a quanto si potesse pensare, a causa, principalmente, di due fattori.

Il primo è di carattere commerciale. Samsung vuole poter disporre di un periodo in cui concentrare il marketing unicamente su due prodotti di grande valore come Samsung Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3, senza “distrazioni" per sé e per la clientela.

Il secondo è indipendente dal volere di Samsung. La società avrebbe incontrato difficoltà a reperire sufficienti chip Snapdragon 888 per la realizzazione di tutte le unità di Samsung Galaxy S21 FE in programma, a causa della penuria di chip che sta falcidiando il mondo tecnologico.

Per cui Samsung Galaxy S21 FE sarebbe stato posticipato all’autunno 2021, quindi non prima di fine settembre.

I tre accessori di Galaxy Unpacked

Durante lo stesso evento dovrebbero pure essere presentati Samsung Galaxy Buds 2, Galaxy Watch 4 e Watch Active 4. Sugli auricolari true wireless si dice che possano fare a meno della cancellazione del rumore (ANC) per un prezzo inferiore rispetto al passato, mentre i due smartwatch dovrebbero essere tra i primi a beneficiare della partnership con Google su Wear OS.