San Valentino: cosa vedere su Prime Video

Quale occasione migliore di San Valentino per vedere (o rivedere) un film romantico? Su Prime Video non mancano i titoli storici, che da anni sono sul podio delle storie d’amore più amate – da Grease a La ragazza della porta accanto – ma ci sono anche tante novità leggere, divertenti ed emozionanti.

Un film romantico uscito nel 2022 in effetti è la scelta giusta per gli appassionati del genere, che probabilmente hanno già visto e rivisto l’intero catalogo delle pellicole d’amore. Tar le varie opzioni di Prime Video c’è I want you back, che esce il 12 febbraio e racconta la storia di Emma e Peter che, dopo aver scoperto che i rispettivi ex stanno già uscendo con altre persone, decidono di unire le forze per sabotare queste relazioni. In alternativa, ecco qualche altro titolo di film e serie tv disponibili sulla piattaforma di streaming (già da oggi o comunque entro il 14 febbraio) da guardare nel giorno più romantico dell’anno.

With Love

Esce l’11 febbraio questa miniserie romantica in cinque episodi che racconta le vicende dei fratelli Diaz, Lily e Jorge. I protagonisti della romantic comedy, scritta e creata da Gloria Calderón Kellett, affrontano gioie e disavventure quotidiane mentre sono alla ricerca dell’amore. Ogni puntata, della durata di un’ora, è ambientata durante una festività.

Ti odio, anzi no, ti amo!

Basato sull’omonimo romanzo di Sally Thorne, pubblicato in Italia da Harper Collins, questo film esce su Prime Video il 14 febbraio e ha per protagonista Lucy Hutton (Lucy Hale), giovane e ambiziosa ragazza che in ufficio si trova a combattere una tesissima guerra fredda con il nemico-collega Joshua Templeton (Austin Stowell).

Lucy avvia una spietata competizione nei confronti del collega, con cui condivide l’ufficio. A complicare la situazione, però, c’è anche un’innegabile attrazione fisica…

Time is up

Gli opposti si attraggono? Pare proprio di sì, a giudicare da questo film romantico del 2021 che ha per protagonisti Vivien (Bella Thorne) e Roy (Benjamin Mascolo). Lei è coscienziosa, studiosa e concentrata sul luminoso futuro universitario che la attende, lui invece è tormentato e tenebroso. Loro per primi faticano a immaginarsi insieme, eppure la vita saprà sorprenderli.

Maschile singolare

L’amore ha molte più sfaccettature di quelle incluse nella storia tra un uomo e una donna e una parte di queste è raccontata in questo film del 2021. La trama racconta di Antonio che, lasciato dal marito dal quale dipende sia psicologicamente sia economicamente, attraversa una fase di profonda crisi. Un nuovo lavoro, un nuovo coinquilino e l’amica di sempre Cristina lo aiutano a stare meglio e a capire quanto in passato, pur di salvare la relazione, abbia sacrificato se stesso.

Sai tenere un segreto?

Emma si trova a bordo di un aereo e, temendo che il velivolo stia per precipitare, confida tutti i suoi segreti al vicino di posto. Presto, però, la turbolenza si rivela del tutto innocua e lo sconosciuto che le siede accanto il CEO della compagnia per cui inizia a lavorare. Ecco la trama di questo film romantico e divertente, basato sull’omonimo romanzo di Sophie Kinsella.

