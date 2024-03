Sconto bollette Isee: come funziona e chi ne ha diritto

Dopo aver conseguito la laurea specialistica in Storia Contemporanea, si è avvicinato alle tematiche della sostenibilità energetica e nuove tecnologie. Ora ne scrive per Libero Tecnologia, sempre con grande attenzione al tema delle energie rinnovabili e all’impatto dei cambiamenti climatici.

Tutte le novità più significative sullo sconto bollette Isee 2024 e le novità rispetto agli anni precedenti da conoscere per risparmiare in bolletta.

Il 29 dicembre 2023 è stata approvata la Manovra di Bilancio 2024, un insieme di misure molto attese da parte dei consumatori che comprende agevolazioni, crediti di imposta per famiglie, imprese e lavoratori e il Bonus bollette 2024. Le misure prese sono molte e sono state previste anche modifiche all’Isee sconto bollette, anche per questo è importante fare un po’ di chiarezza.

Ad esempio, la manovra include il rifinanziamento della Carta Dedicata a Te, una misura destinata all’acquisto di beni di prima necessità. Non solo, è stato anche rifinanziato il Fondo di garanzia per la prima casa e, per il primo trimestre del 2024, anche il contributo straordinario per i titolari di bonus sociale elettrico. Nei prossimi paragrafi cercheremo di capire quanto deve essere l’Isee per avere lo sconto sulle bollette, soffermandoci sui cambiamenti recentemente intercorsi.

Isee sconto bollette: la fine del bonus bollette potenziato

Una delle novità più significative della Manovra di Bilancio 2024 riguarda, per l’appunto, l’Isee sconto bollette. In dettaglio, il bonus bollette potenziato nel 2023 aveva esteso l’agevolazione ai nuclei familiari con Isee fino a 15.000 euro, che diventano 30.000 euro in caso di quattro figli a carico. A partire dal 1° gennaio 2024, dunque, quanto deve essere l’Isee per avere lo sconto sulle bollette? Il bonus bollette tradizionale sarà valido unicamente per quelli che hanno un Isee fino a 9530 euro (20.000 euro con quattro o più figli a carico).

Ma come è cambiato, esattamente, il bonus bollette? L’art.1, comma 14, prevede il riconoscimento, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, di un contributo straordinario da erogarsi a tutti i clienti domestici che risultano essere titolari di bonus sociale elettrico. Tale bonus viene riconosciuto, a chi dimostra di avere i requisiti richiesti, direttamente in bolletta.

Quanto deve essere l’isee per avere lo sconto sulle bollette? Il Bonus sociale elettrico 2024

Abbiamo già accennato al bonus sociale elettrico, una tipologia di beneficio legata al numero di componenti il nucleo familiare. Tale dato è essenziale nell’ottica di determinare l’Isee sconto bollette, in quanto prevede il contributo spettante. Possono averne diritto le famiglie con un Isee non superiore a 9.530 euro (nel 2023 il limite era stato elevato a 15.000 euro), almeno quattro figli a carico e un Isee non superiore ai 20.000 euro (30.000 euro nel 2023), e tutti i titolari di Reddito o Pensione di cittadinanza.

Ricordiamo che il bonus elettrico è una agevolazione molto diversa rispetto al bonus sociale ed è da considerarsi solo come un contributo aggiuntivo per l’energia elettrica fino al marzo 2024. Il bonus sociale, in vigore da diverso tempo e valido per le forniture domestiche, nel 2023 è stato potenziato in modo da estenderne l’accesso anche a famiglie con Isee più alto.

Oltre allo sconto Isee, è possibile abbattere i costi energetici con delle buone pratiche di consumo e utilizzando strumenti di facile utilizzo come i comparatori per selezionare solo le migliori offerte per le proprie esigenze.

Bonus elettrico 2024: le differenze

Tra le importanti novità da sottolineare c’è, ad esempio, quella relativa a quanto deve essere l’Isee per avere lo sconto sulle bollette. Coloro che fanno parte di un nucleo familiare con Isee compreso tra 9530 e 15.000 euro, e con meno di quattro figli, nel 2024 si vedranno riconoscere un bonus ridotto all’80% del contributo ordinario (art.1, comma 18, Legge 29 dicembre 2022 n.197). Ciò avviene perché il legislatore ha incaricato ARERA di parametrare tale bonus sulla base dell’Isee delle famiglie. Questo significa che lo sconto bollette Isee consistente in una compensazione al 100% viene riconosciuto solo a nuclei famigliari con Isee non superiore a 9530 euro.

Quando si parla di bonus sociali si fa riferimento a una serie di sconti applicati in bolletta e finalizzati a sostenere le famiglie che si trovano in situazione economica di difficoltà. Per completezza, comunque, bisogna ricordare che possono accedere al bonus caro bollette anche tutti i percettori di pensione e le famiglie in condizioni di disagio fisico, ovvero comprendenti almeno un componente che ha bisogno di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

Si tenga anche conto del fatto che i bonus erogati per condizioni di disagio fisico possono essere cumulati anche con quelli previsti per le famiglie in condizioni di disagio economico, ma solo in presenza dei requisiti richiesti. Hanno diritto al bonus bollette elettricità, oltre ai nuclei con Isee inferiore ai 15.000 euro, i beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto Formazione Lavoro, gli utenti in condizione di salute precarie e gli over 75 pensionati e non. Infine, possono ottenerlo anche coloro che hanno utenze in isole minori non interconnesse o si trova in abitazioni di emergenza dopo una calamità naturale.

Bonus Sociale elettrico e gas: gli importi

Per quanto riguarda il bonus relativo all’energia elettrica, Arera ha aggiornato i valori di riferimento al 31 dicembre 2023 per chi ha un Isee entro i 9530 euro. Si parla di 50,6 euro per tutto il trimestre per quelle famiglie che hanno tra 1 o 2 componenti, che diventano 61,64 euro per le famiglie fino a 4 componenti. Le famiglie che hanno più di 4 componenti, infine, riceveranno 67,16 euro. L’Isee sconto bollette per coloro che hanno un reddito compreso tra 9530 e 15.000 euro, invece, ammonta a 98,44 per le famiglie con 1 o 2 componenti, a 117,392 euro per le famiglie fino a 4 componenti e 131,744 euro per le famiglie che hanno più di 4 componenti. Per quanto riguarda il bonus gas, gli importi riconosciuti variano sulla base di alcuni fattori, che includono le zone climatiche e la periodicità.

Come ottenere sconto bollette con Isee

Parlando di Isee sconto bollette, sia con il bonus elettrico che con quello sociale non occorre presentare alcuna domanda. Per ottenere questi vantaggi è, quindi, sufficiente rinnovare l’Isee al 2024, presentando la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu). Riassumendo, hanno diritto al bonus elettrico 2024 tutti coloro che risultano già dei fruitori del bonus sociale energia. L’importo spettante, come già anticipato, varia in base al numero di componenti del nucleo familiare.

Chi volesse ottenere il riconoscimento in caso di utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita, dovrà presentare apposita domanda al Comune di residenza. In conclusione, l’Isee sconto bollette previsto dalla proroga al bonus sociale rafforzato scadrà il 31 marzo 2024. Viceversa, il bonus sociale con limiti Isee fino a 9530 euro per acqua e gas non ha una scadenza prevista. Ricordiamo, altresì, che il bonus 2024 viene erogato ogni mese e che, dopo aver presentato la Dsu, bisognerà attendere 30 giorni per avere lo sconto in bolletta. Anche chi si trova in difficoltà economiche deve comunque prestare sempre la massima attenzione anche alla sostenibilità ambientale, un obiettivo facile da raggiungere visto che le offerte dei fornitori in tal senso sono numerose.

In conclusione, ricordiamo che per risparmiare sulla bolletta energetica esiste anche la possibilità di scegliere solo le offerte più vantaggiose per le proprie specifiche esigenze grazie al comparatore gratuito di Libero Tariffe.

