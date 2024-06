Serie tv come Maxton Hall: i titoli da cercare in streaming

In attesa dell'uscita della seconda stagione di Maxton Hall, quali serie tv e film simili guardare in streaming? Ecco i migliori

Fonte foto: Prime Video/Stephan Rabold

Uscita a inizio maggio su Prime Video, la serie young adult Maxton Hall – Il mondo tra noi ha già conquistato numerosi cuori. Non è un caso, infatti, che a pochi giorni dal debutto la piattaforma di streaming abbia confermato il rinnovo. Maxton Hall avrà una stagione 2, insomma, ma come ingannare l’attesa, che si preannuncia relativamente lunga? Una volta terminato l’ennesimo rewatch della storia tra James Beaufort e Ruby Bell, è sempre possibile cercare le altre serie tv e film simili a Maxton Hall disponibili in streaming.

È colpa mia

I protagonisti di Maxton Hall prima si odiano, poi si amano. Una dinamica che si ritrova tale e quale in È colpa mia?, disponibile su Prime Video. Anche in questo film romantico i protagonisti Noah e Nick, che si ritrovano a essere fratellastri sotto lo stesso tetto, all’inizio si detestano furiosamente. Ma l’attrazione tra i due è palpabile e l’esito scontato fin dal primo sguardo.

Gossip Girl

La storia di Maxton Hall si svolge tra i corridoi di una scuola per ragazzi e ragazze benestanti. Una sfondo che suona sicuramente familiare a chi ha già visto Gossip Girl, iconica serie tv andata in onda dal 2007 al 2012 e disponibile su Netflix. I protagonisti sono un gruppo di ragazzi e ragazze che frequentano un’esclusiva scuola nell’Upper East Side: in ogni puntata ci sono amori, tradimenti, scandali, intrighi e colpi di scena.

Xo, Kitty

Restiamo tra i banchi di scuola (e tra i drammi e gli amori annessi) con Xo, Kitty, disponibile su Netflix. Spin-off di To All the Boys I’ve Loved Before, in questa serie tv, già rinnovata per una seconda stagione, la protagonista si trasferisce dagli Stati Uniti alla Corea del Sud per stare vicino al suo ragazzo, Dae. Kitty è convinta di sapere già tutto sull’amore, ma l’esperienza oltreoceano le insegna che ha ancora molto da imparare.

Young Royals

Restando nel campo degli amori sbocciati tra i corridoi di una scuola d’élite non si può non citare Young Royals. All’inizio della storia il principe Guglielmo di Svezia, in seguito a una rissa, viene spedito nel prestigioso collegio di Hillerska. Ma è proprio qui che il futuro monarca svedese incontra Simon, uno studente non altrettanto altolocato, ma capace di rubargli il cuore. La serie si è conclusa e conta in tutto tre stagioni, su Netflix.

Élite

Ogni volta che esce una serie tv ambientata in una scuola altolocata, salta fuori il paragone con Élite, che sta per concludersi con l’ottava stagione (su Netflix). Vale allora la pena recuperare le stagioni già disponibili, tutte ambientate in Spagna a Las Encinas, istituto prestigioso in cui questioni adolescenziali e di classe si intrecciano con una trama a tinte gialle.

L’estate nei tuoi occhi

Belly trascorre tutte le estati a Cousins Beach con Conrad e Jeremiah, che sono fratelli. Quando la ragazza compie sedici anni, tra i tre si instaura un immancabile triangolo amoroso ampiamente esplorato nella serie tv sentimentale tratta dai romanzi di Jenny Han. La terza stagione uscirà nel 2025 su Prime Video.