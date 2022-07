Sex Education 4, dopo Ola ecco chi lascia il cast

La quarta stagione di Sex Education, in uscita prossimamente su Netflix, si preannuncia ben diversa dalle precedenti. A cambiare sarà l’ambientazione (la Moordale Secondary School ha chiuso alla fine della terza stagione) e anche parte del cast, dato che diverse attrici hanno annunciato che non torneranno.

Qualche settimana fa infatti Patricia Allison, che nella serie interpreta Ola (la ex fidanzata del protagonista Otis, poi divenuta compagna di Lily), ha detto addio al progetto: «Ho assolutamente amato far parte di Sex Education, ma sfortunatamente non farò parte del cast nella quarta stagione», ha detto in un’intervista. «Si sono presentate altre opportunità… So che è triste, ma arriveranno altri progetti». Non molto tempo dopo un’altra attrice della serie ha fatto un annuncio analogo: si tratta di Tanya Reynolds, alias Lily, la stravagante ragazza con una passione per lo spazio e gli alieni.

Sex Education 4: quali attrici non ci saranno più?

Tanya Reynolds in un’intervista ha dichiarato: «Non tornerò in realtà [nella quarta stagione, ndr], il che è molto triste. Ma questa è la naturale evoluzione di serie del genere: quando hai un cast così grande e così tanti personaggi, bisogna lasciare che alcuni personaggi più vecchi vadano via per far posto a quelli più nuovi, cosa che è assolutamente giusta. È così che deve accadere».

Come era già noto da qualche mese, inoltre, nemmeno Simone Ashley farà parte di Sex Education 4: l’attrice ventisettenne, che nella serie interpretava Olivia, ha deciso di dedicarsi solo a Bridgerton, nella cui seconda stagione ha ricoperto un ruolo da protagonista.

Date queste tre defezioni, due delle quali decisamente inaspettate, i fan hanno iniziato a chiedersi se ci saranno altri personaggi a cui dire addio. Un dubbio aleggia ad esempio sul nome di Emma Mackey, l’attrice che veste i panni di Maeve, perché nel finale della terza stagione la ragazza parte per gli Stati Uniti. La rivedremo comunque nei nuovi episodi?

Il cast sarà rinnovato

Insomma, probabilmente il cast di Sex Education 4 subirà un corposo rinnovamento, e non solo per compensare le perdite appena annunciate. Come comunicato in anteprima recentemente da The Hollywood Reporter, infatti, la quarta stagione sarà anche ambientata in una nuova scuola: la Moordale Secondary School ha chiuso e dunque studenti e studentesse dovranno necessariamente spostarsi altrove.

Questo significa che gli spettatori faranno la conoscenza di diversi nuovi personaggi che inizieranno a interagire con quelli già noti. Per conoscere maggiori dettagli sul cast e sulla data di uscita dei nuovi episodi, però, non resta che avere pazienza: la produzione della quarta stagione dovrebbe infatti iniziare nel Regno Unito entro la fine dell’estate.