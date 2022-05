Sharp Aquos, smart TV lowcost da 42” al minimo storico: offerta speciale

Non si può negare che oramai il prezzo degli smart TV è calato drasticamente rispetto a qualche anno fa e che per acquistare un buon dispositivo anche di grandi dimensioni non bisogna spendere cifre esorbitanti. Se poi ci aggiungiamo le super offerte di Amazon, allora diventano davvero alla portata di tutti. È il caso dello smart TV Sharp Aquos 42CI6EA con schermo da 42" che oggi troviamo in offerta sul sito di e-commerce al miglior prezzo web: solo 299€. Il merito è dello sconto del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico e fa risparmiare 200€ su quello di listino.

Lo smart TV Sharp Aquos 42CI6EA non ha nulla da invidiare rispetto a televisori più blasonati e costosi. Anzi, offre la garanzia della qualità Sharp, una delle aziende leader per quanto riguarda i pannelli dei televisori. A bordo troviamo Android TV, uno dei sistemi operativi più supportati e con la maggior offerta di applicazioni. Non manca il decoder per ricevere i canali del nuovo digitale terrestre. Il televisore Sharp è molto richiesto e l’offerta non ha una data di scadenza: potrebbe terminare da un momento all’altro.

La scheda tecnica dello smart TV Sharp Aquos 42CI6EA

Avere uno smart TV in casa è diventato sempre più importante: oramai l’offerta dei contenuti viaggia principalmente sulle piattaforme OTT come Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+, RaiPlay ed è necessario avere un dispositivo in grado di supportarle.

Esattamente quello che fa lo smart TV Sharp Aquos 42CI6EA. Il televisore ha a bordo il sistema operativo Android TV, una garanzia in questo settore. Il sistema operativo sviluppato da Google per i televisori, oltre a essere supportato con una certa frequenza, ha anche una delle offerte più ampie per quanto riguarda le applicazioni. Sono disponibili tutte quelle per i contenuti in streaming e anche tante altre che possono essere installate gratuitamente e danno accesso a funzioni speciali. Inoltre, come tutti gli smart TV con Android TV integrato, sono presenti anche Google Assistant per lanciare applicazioni, film e serie TV con la propria voce, e Google Chromecast per proiettare sullo schermo immagini e video presenti sullo smartphone o sul computer.

Lo smart TV di Sharp ha uno schermo da 42" e le dimensioni sono piuttosto compatte grazie all’assenza delle cornici laterali. La qualità delle immagini è molto elevata grazie alla presenza della tecnologia Active Motion 400 che ottimizza i colori per offrire il meglio possibile. Disponibile anche una modalità gioco per diminuire la latenza e migliorare le prestazioni del televisore. La parte audio è realizzata in collaborazione con HARMAN/KARDON. Lo smart TV integra anche il decoder DVB-T2 e non ci sono problemi per la ricezione dei canali del nuovo digitale terrestre.

Smart TV Sharp Aquos 42CI6EA in offerta: prezzo e sconto

Oggi lo smart TV Sharp Aquos 42CI6EA è in offerta al minimo storico su Amazon a un prezzo di 299€, con uno sconto di ben il 40%. Acquistandolo adesso si risparmiano 200€. Il televisore è già disponibile e viene venduto e spedito direttamente da Amazon. Per il reso ci sono 30 giorni di tempo da quando lo si è acquistato.

