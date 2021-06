Come attivare Sky sul Digitale Terrestre

Forse non lo sapevate, ma è possibile vedere tranquillamente Sky sul digitale terrestre senza dover installare alcuna fastidiosa antenna. Naturalmente dopo aver sottoscritto un abbonamento con il servizio offerto dal colosso delle pay TV, in base al pacchetto che soddisfa le esigenze di ogni cliente. Vien da sé che l’opportunità potrebbe fare gola a molti, che vorrebbero godersi programmi, serie, film e show spesso in esclusiva. E comodamente sul divano di casa.

Nello specifico, si tratta di una procedura che consente di accedere all’offerta di Sky senza dover passare dalla parabola, sfruttando solo gli strumenti forniti dalla compagnia. Procedura che diventa allora oggetto di questa nostra guida, in cui scopriremo insieme come attivare l’abbonamento Sky sul digitale terrestre, come funziona, come accedere ai canali che trasmettono in chiaro, e infine come utilizzare il servizio di streaming Sky Go, incluso nell’offerta.

Abbonamento Sky su digitale terrestre: costi e come funziona

Divenire un abbonato Sky su digitale terrestre è molto semplice: per guardare i canali di proprio interesse, basta infatti scegliere una delle tante offerte disponibili nel listino della celebre pay TV; non solo, è necessaria pure una tessera e un modulo CAM, o in alternativa un decoder, che abilitano i servizi a pagamento del digitale terrestre. Se non sapete bene come orientarvi, sul sito ufficiale di Sky trovate una lista di tutti i dispositivi compatibili, così come uno speciale “pack di ingresso" che include già tutto il necessario per l’attivazione. In alternativa, se siete in possesso di un decoder o di un modulo CAM ma non della tessera, sempre Sky ve la invierà gratuitamente su richiesta in fase di attivazione del modulo che avete scelto sul vostro digitale terrestre.

È bene ricordare che, indipendentemente dal pacchetto scelto, vi sarà poi addebitato un contributo di attivazione di 39 euro. Una volta sottoscritto il contratto, potrete attivare l’abbonamento Sky su digitale terrestre sia autonomamente e completamente online, sia rivolgendovi ad un operatore dell’azienda londinese, via telefono, al numero 02.7070, o presso uno dei tanti punti vendita disseminati un po’ in tutta Italia. Nel caso vogliate procedere da soli, dovrete collegarvi al sito di Sky, selezionare la voce Crea il tuo abbonamento, la trovate in basso a sinistra, e cliccare l’opzione Digitale terrestre. Scegliete le eventuali aggiunte e premete su Prosegui, ricordandovi di spuntare la voce Si, ho già la tessera se in possesso di una tessera abilitata. Inserite infine il codice nel campo Codice smart card.

Se non siete in possesso di una tessera Sky, selezionate invece No, non ho ancora la tessera per richiederne una: i tempi di attesa sono generalmente di 4 giorni lavorativi dall’attivazione dell’offerta. A questo punto la nuova pagina aperta vi chiederà di inserire i vostri dati nelle sezioni Dati personali e Indirizzo, invitandovi a spuntare o meno il consenso per l’invio di comunicazioni di iniziative, offerte commerciali, questionari e ricerche di mercato. Per quanto riguarda il pagamento, è possibile procedere con l’attivazione del contratto scegliendo tra addebito su conto corrente, carta di credito e Postepay.

Come vedere i canali Sky sul digitale terrestre

Per iniziare a guardare i canali sul digitale terrestre, prendete la vostra tessera Sky e inseritela nel modulo CAM o in un decoder dotato di slot per smart card. Se è andato tutto per il meglio, sintonizzatevi su un qualsiasi canale Sky e chiamate il numero 02.917171. Digitate quindi il codice cliente indicato sul contratto e il numero di telefono che avete fornito in fase di attivazione dell’abbonamento. Seguite poi le semplici istruzioni della voce guida per completare l’attivazione della card. Chi invece vorrebbe vedere Sky sul digitale senza stipulare un contratto, può sintonizzarsi su alcuni canali in chiaro della compagnia, vale a dire Sky TG24, dedicato al mondo dell’informazione, TV8, pensato per l’intrattenimento, e il più “generalista" Cielo.

Come guardare Sky Go sul digitale terrestre

Attivando un abbonamento Sky sul digitale terrestre è possibile anche vedere Sky Go, visualizzando tutti i contenuti sugli schermi di computer, smartphone e tablet, comunque non più di due dispositivi in totale e mai in contemporanea. Il servizio è incluso in un po’ tutti i pacchetti della pay TV e può essere attivato direttamente dal sito di Sky. Una volta collegati, cliccate sul pulsante Login in alto a destra, inserite i dati associati al vostro Sky ID nei campi Username e Indirizzo email e Password e cliccate sulla voce Accedi. Accedete ora alla sezione Fai da te, fate clic sulla voce Promozioni e in seguito su Servizi Sky per scegliere Sky Go e aggiungerlo infine al carrello. Per funzionare, dovrete naturalmente scaricare l’app di Sky Go su PC o sul vostro smartphone/tablet, sia in versione iOS che Android.