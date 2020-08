Sky WiFi, aumenta la copertura con la rete di Fastweb

La connessione in fibra ottica di Sky potrebbe presto espandersi ben oltre le attuali 149 città raggiunte dal servizio perché, secondo le ultime indiscrezioni, basate su nuovi parametri tecnici pubblicati su una pagina dell’help online di Sky WiFi, Sky sarebbe molto vicina a offrire l’abbonamento anche ai clienti raggiunti alla rete FTTC di Fastweb.

Al momento Sky Fibra100% e Sky WiFi (che è l’offerta Sky che include sia la connessione in fibra che un router WiFi ottimizzato per vedere in streaming i programmi di Sky) si appoggia esclusivamente sulla rete in fibra ottica pura FTTH (Fiber to the Home, cioè fibra fin dentro casa) di Open Fiber. Che è una connessione dalle ottime prestazioni, ma non ha ancora una diffusione capillare nel territorio italiano. Ben più alta è la copertura della rete Fastweb FTTC (Fiber to the Cabinet, cioè fibra fino all’armadietto in strada), anche se le prestazioni sono inferiori. Ma inferiori di quanto? Basteranno a garantire la qualità del servizio e dello streaming dei contenuti di Sky?

Sky WiFi e Fastweb: i vantaggi dell’accordo

La connessione FTTH garantisce prestazioni fino a un massimo teorico di 1 Gbps, contro i 200 Mbps di una connessione FTTC. La velocità della rete FTTC è di un quinto rispetto a quella della FTTH, ma è comunque più che sufficiente per trasmettere in streaming più flussi audio-video contemporaneamente. Per questo motivo l’accordo Sky-Fastweb è tecnicamente in grado di garantire la qualità del servizio di Sky WiFi, ma ha in più una copertura ormai parecchio elevata in moltissime grandi e medie città italiane.

Sky WiFi: la copertura

Sky WiFi ha debuttato il 16 giugno 2020 in 26 città italiane, ma ben presto si è allargata a 149 città, coperte dal 25 agosto sempre su rete FTTH di Open Fiber. Che Sky avrebbe usato anche la rete di Fastweb era nell’aria da parecchio, visto che l’accordo tra le due aziende risale già a dicembre 2019. Ma non solo: durante la presentazione di Sky WiFi il CEO di Sky Italia, Maximo Ibarra, aveva annunciato l’allargamento della copertura dopo l’estate.

La nuova pagina sull’help online

A conferma definitiva di tutto ciò ci sono le nuove indicazioni per la configurazione di un modem libero compatibile con la tecnologia FTTC, pubblicate sull’help online di Sky WiFi. Ciò vuol dire, senza ombra di dubbio, che l’offerta Sky WiFi si sta allargando a moltissime altre città.