Smartphone Huawei aggiornati alla EMUI 10 e Android 10: la lista

5 Ottobre 2019 - I problemi con gli Stati Uniti non sembrano aver scalfito la volontà di Huawei di proseguire nell’aggiornamento dei propri dispositivi ad Android 10 e alla EMUI 10. Nonostante l’azienda cinese stia lavorando a un sistema operativo proprietario (Harmony OS che, però, per stessa ammissione di Huawei non è ancora pronto per gli smartphone), l’obiettivo per il prossimo futuro è continuare la partnership con Google e sviluppare la EMUI basandosi sul sistema operativo mobile del robottino verde.

Huawei aveva assicurato che sarebbero stati una trentina i dispositivi aggiornati alla EMUI 10 e finora la lista pubblicata su Weibo, social network più utilizzato in Cina, era ancora incompleta. In questi ultimi giorni, l’azienda ha aggiornato il proprio profilo, con la lista di tutti gli smartphone Huawei che verranno aggiornati con le novità della EMUI 10 e di Android 10. Un segnale importante per gli utenti dell’aziende cinese: nonostante il ban imposto da Trump, il supporto continuerà anche nel prossimo futuro.

Quali smartphone Huawei vengono aggiornati alla EMUI 10

I possessori di un Huawei P30 o P30 Pro possono già provare la beta della EMUI 10 e testare in prima persona le novità della nuova interfaccia utente. Sul profilo Weibo di Huawei sono apparse anche le date del rilascio della beta per gli altri modelli di smartphone. Si tratta delle date cinesi, quindi prima dell’arrivo in Europa dovremo aspettare qualche mese in più. Ecco la lista:

Huawei Mate 20 X (5G): inizio novembre 2019

Huawei Mate RS Porsche Design: fine ottobre 2019

Huawei P20/P20 Pro: fine ottobre 2019

Honor Nova 5 Pro: metà novembre 2019

Honor Nova 4: fine novembre 2019

Honor Nova 4e: inizio ottobre 2019

Huawei Miamang 7: inizio ottobre 2019

Huawei Enjoy 10 Plus: inizio ottobre 2019

Honor 10: fine novembre 2019

Honor V10: fine novembre 2019

Honor 8X: fine novembre 2019

Honor 9X/9X Pro: metà dicembre 2019

Honor Tablet M6 10.4 inches: no data

Honor Tablet M6 8.4 inches: no data

Huawei P30/P30 Pro: metà ottobre 2019

Huawei Mate 20 series: fine ottobre 2019

Huawei Mate 10 series: fine novembre 2019

Huawei Enjoy 9S: metà novembre 2019

Huawei Miamang 8: metà novembre 2019

Honor 20/20 Pro: fine ottobre 2019

Honor V20: fine ottobre 2019

Honor Magic 2: fine ottobre 2019

Honor 10 Youth Edition: metà novembre 2019

Honor 20i: metà novembre 2019

Le novità della EMUI 10

L’interfaccia utente è sempre stato uno dei difetti degli smartphone Huawei. La EMUI ha sempre subito delle critiche da parte degli esperti del settore a causa di un design un po’ retrò. Con la EMUI 10 c’è un deciso passo in avanti, grazie alle nuove icone completamente ridisegnate e ai colori più tenui. Inserite anche delle nuove gesture che semplificano l’utilizzo dello smartphone che può essere controllato con una sola mano. La grande novità è la modalità scura che può essere attivata su quasi tutte le applicazioni. Rispetto al classico nero, Huawei ha optato per il colore EMUI Blue che rende più semplice la lettura dei testi. Novità anche per l’app fotocamera che si aggiorna con nuovi filtri che possono essere utilizzati per modificare le immagini.