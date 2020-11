I telefoni Motorola sono device con un ottimo rapporto qualità prezzo, dispositivi con una linea ben definita, prestazioni adeguate ad ogni esigenza e funzionalità adatte alle necessità moderne. L’azienda americana, oggi di proprietà del brand cinese Lenovo, offre una gamma di smartphone completa soprattutto per la fascia media con tantissimi modelli interessanti, anche se non mancano le proposte per chi vuole acquistare un dispositivo economico o un top di gamma. Ecco quali sono i migliori smartphone Motorola sul mercato, con una selezione accurata dei device più significativi per ogni fascia di prezzo.

Quale smartphone Motorola scegliere

Oggi gli smartphone Motorola più moderni sono tutti equipaggiati con processori Qualcomm Snapdragon, vantano un design ricercato e buone prestazioni lato hardware e software. I telefoni economici hanno sensori fotografici meno potenti e una connettività tradizionale, ad ogni modo offrono un setting adeguato, mentre gli smartphone Motorola di fascia media sono senz’altro i più bilanciati, con tantissime funzionalità avanzate e performance sorprendenti. Infine ci sono i top di gamma Motorola, in particolare il modello Edge e l’innovativo RAZR 5G con design pieghevole, per un assortimento variegato con opzioni per qualsiasi necessità.

Migliori smartphone Motorola economici (sotto 200 euro)

Motorola mette a disposizione diversi modelli entry level con un prezzo piuttosto vantaggioso, infatti sotto i 200 euro si possono trovare diverse opzioni per comprare un device moderno, semplice e funzionale. Scopriamo i migliori smartphone Motorola economici in commercio.

Motorola One Macro

Il telefono meno costoso nella gamma dell’azienda è il Motorola One Macro, uno smartphone compatto e leggero con display Max Vision da 6,2 pollici e risoluzione HD+. Questo dispositivo viene proposto con una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 13 MP, lente Macro da 2 MP e sensore di profondità da 2 MP, mentre davanti c’è una fotocamera per i selfie da 8 MP. Il processore Helio P70 presenta 4 GB di RAM e una memoria di 64 GB espandibile fino a 512 GB tramite microSD, con sistema operativo Android 9 Pie, batteria da 4000 mAh e radio FM.

Caratteristiche tecniche

Android 9

Processore octa-core a 2 GHz

RAM 4 GB e memoria 64 GB

Bluetooth 4.2 e NFC

Display IPS LCD 6,2” HD+

3 fotocamere posteriori 13+2+2 MP

Fotocamera frontale 8 MP

Batteria da 4000 mAh

Perché comprarlo

Design pulito ed equilibrato

Batteria di lunga durata

Buona capacità di memoria

Motorola G8 Power

Se desideri acquistare uno smartphone Motorola economico una delle migliori opzioni è senza dubbio il G8 Power. Si tratta di un modello del 2020, dotato di un processore Snapdragon octa-core da 2 GHz con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile, con Android 10, configurazione Dual SIM con nanoSIM, Bluetooth 5.0 e modulo 4G+ fino a 600 Mbps. Il Motorola G8 Power presenta un display Max Vision da 6,4 pollici con risoluzione FHD+, ha una quadrupla fotocamera posteriore da 16 MP con grandangolare da 8 MP, registra video 4K e possiede una fotocamera frontale da 16 MP oltre a una potente batteria da 5000 mAh.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2 GHz

RAM 4 GB e memoria 64 GB

Bluetooth 5.0

Display IPS LCD 6,4” FHD+

4 fotocamere posteriori 16+8+8+2 MP

Fotocamera frontale 16 MP

Batteria da 5000 mAh

Perché comprarlo

Design moderno e curato

Buona connettività

Lunga autonomia della batteria

Motorola G Pro

Il miglior smartphone Motorola qualità prezzo è il G Pro, un telefono Dual SIM proposto ad un prezzo davvero conveniente. Il device è uscito nel 2020 ed è equipaggiato con il sistema operativo Android One 10, realizza foto sempre nitide e ultra-dettagliate attraverso la tripla fotocamera posteriore da 48 MP, con un innovativo sistema di intelligenza artificiale per ottimizzare ogni scatto. Il Motorola G Pro dispone del display Max Vision da 6,4 pollici FHD+ con pennino digitale incluso, con processore Snapdragon e 128 GB di memoria espandibile fino a 512 GB con microSD più una RAM di 4 GB. Non mancano il lettore di impronte digitali, una potente batteria da 4000 mAh con TurboPower e una fotocamera per i selfie da 16 MP.

Caratteristiche tecniche

Android One 10

Processore octa-core a 1.9 GHz

RAM 4 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display IPS LCD 6,4” FHD+

3 fotocamere posteriori 48+16+2 MP

Fotocamera frontale 16 MP

Batteria da 4000 mAh

Perché comprarlo

Fino a due giorni di carica

Foto ricche di dettagli e ottimizzate

Pennino digitale incluso

Migliori smartphone Motorola fascia media (sotto 300 euro)

La fascia di prezzo tra 200 e 300 euro è senz’altro quella principale per il brand, infatti qui troviamo la maggior parte dei device Motorola, dispositivi bilanciati, con buone prestazioni e un comparto fotografico adatto ad ogni necessità. Vediamo quali sono i migliori smartphone Motorola di fascia media del 2020.

Motorola G8 Plus

Uscito lo scorso anno ma ancora attualissimo, il Motorola G8 Plus vanta un ottimo rapporto qualità prezzo, è compatto e leggero, inoltre presenta un design ricercato a curato nei dettagli. Il display Max Visione da 6,3 pollici ha una risoluzione FHD+, con altoparlanti Stereo Dolby che garantiscono un audio potente e avvolgente. Il sistema operativo Android 9 Pie è accompagnato da un processore octa-core Snapdragon a 2,1 GHz, con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile. Di livello la connettività, con Bluetooth 5.0, NFC e modulo 4G+, con tripla fotocamera con sensore principale da 48 MP e visione notturna, camera anteriore da 25 MP e batteria da 4000 mAh compatibile con la ricarica rapida a 18 W.

Caratteristiche tecniche

Android 9

Processore octa-core a 2.1 GHz

RAM 4 GB e memoria 64 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display LTPS LCD 6,3” FHD+

3 fotocamere posteriori 48+16+5 MP

Fotocamera frontale 25 MP

Batteria da 4000 mAh

Perché comprarlo

Foto nitide e sempre a fuoco

Memoria espandibile

Audio immersivo

Motorola G9 Plus

Tra i migliori smartphone Motorola di fascia media segnaliamo il nuovo modello G9 Plus, un device elegante e moderno con quattro fotocamere posteriori. Il comparto presenta un sensore principale da 64 MP, con grandangolare da 8 MP, sensore effetto Bokeh da 2 MP e camera Macro da 2 MP, con registrazione video 4K e fotocamera anteriore da 16 MP. Il grande display Max Vision da 6,8 pollici ha una risoluzione FHD+, con integrazione della tecnologia HDR10 per l’ottimizzazione dell’illuminazione. Il processore Snapdragon ha 4 GB di RAM e una memoria da 128 GB espandibile tramite microSD, con Bluetooth 5.0 e una batteria da 5000 mAh con TurboPower a 20 W.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.2 GHz

RAM 4 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0

Display LTPS LCD 6,8” FHD+

4 fotocamere posteriori 64+8+2+2 MP

Fotocamera frontale 16 MP

Batteria da 5000 mAh

Perché comprarlo

Prestazioni hardware elevate

Schermo grande e ben illuminato

Autonomia di lunga durata

Motorola One Hyper

Una delle migliori proposte nel segmento medio è il Motorola One Hyper, equipaggiato con il display Total Vision da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ e formato in 19:9. La potente batteria è abbinata al sistema TurboPower a 27 W, per ottenere 10 ore di autonomia in appena 10 minuti di carica. Il comparto fotografico presenta un sensore principale da 64 MP, la messa a fuoco automatica e un grandangolare a 188 gradi da 8 MP, con fotocamera anteriore da 32 MP per i selfie. Il processore Snapdragon ha 4 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile con microSD fino a 1 TB, con tecnologia NFC per i pagamenti contactless e Bluetooth 5.0.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2 GHz

RAM 4 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display LCD TFT IPS 6,5” FHD+

3 fotocamere posteriori 64+16+8 MP

Fotocamera frontale 32 MP

Batteria da 4000 mAh

Perché comprarlo

Memoria espandibile fino a 1 TB

Ottimo comparto fotografico

Ricarica ultrarapida

Migliori smartphone Motorola fascia alta (sopra 300 euro)

Ovviamente Motorola propone anche device di fascia alta, telefoni di ultima generazione progettati appositamente per chi vuole le massime prestazioni. Ecco le proposte più interessanti della gamma del brand, con i migliori top di gamma Motorola 2020.

Motorola Edge

Il miglior smartphone Motorola 2020 è il modello Edge, lanciato a febbraio per competere con i device di fascia alta più apprezzati. Il design senza bordi è esclusivo e raffinato, con un bellissimo schermo OLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+, lettore sotto il display e refresh a 90 Hz. Il processore del Motorola Edge è Snapdragon octa-core a 2,4 GHz, con 6 GB di RAM e una memoria espandibile di 128 GB, tecnologia Dual SIM, modulo 5G fino a 4,7 Gbps, Bluetooth 5.1 e NFC. Dietro ci sono tre sensori fotografici con quello primario da 64 MP, grandangolare da 16 MP e fotocamera frontale da 25 MP, mentre la batteria da 4500 mAh è compatibile con la ricarica rapida a 18 W.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.4 GHz

RAM 6 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.1 e NFC

Display OLED 6,7” FHD+

3 fotocamere posteriori 64+16+8 MP

Fotocamera frontale 25 MP

Batteria da 4500 mAh

Perché comprarlo

Supporto per le connessioni ultraveloci

Processore potente

Qualità d’immagine eccezionale

Motorola RAZR 5G

La massima evoluzione dello smartphone secondo Motorola viene espressa nel RAZR 5G, un telefono di nuova concezione caratterizzato dal rivoluzionario design con due schermi e configurazione pieghevole. Il display OLED da 6,2 pollici si piega e il dispositivo diventa tascabile, mentre la fotocamera posteriore da 48 MP permette di scattare foto perfette in qualsiasi condizione. Davanti c’è una fotocamera per il selfie da 20 MP, non manca il sistema operativo Android 10 e un processore Snapdragon octa-core a 2,4 GHz, dotato di 8 GB di RAM e memoria interna di 256 GB. Eccellente la connettività, con modulo 5G per navigare fino a 3,7 Gbps, Bluetooth 5.1 e tecnologia NFC.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.4 GHz

RAM 8 GB e memoria 256 GB

Bluetooth 5.1 e NFC

Display P-OLED 6,2” 876×2142 pixel

Fotocamera posteriore 48 MP

Fotocamera frontale 20 MP

Batteria da 2800 mAh

Perché comprarlo

Design unico e dimensioni ultracompatte

Ampio spazio di memoria

Supporto per connessioni 5G

