Poca voglia di faticare, sudare, correre, o poco tempo da dedicare alle attività fisiche. Esiste molta gente che pratica regolarmente sport, e altrettanta che per indole o a causa dei ritmi frenetici del terzo millennio non vuole o non può praticare attività sportive. Ma è possibile che la tecnologia non offra degli smartwatch economici a coloro che vorrebbero tenere al polso semplicemente un’estensione dello smartphone?

Gli smartwatch non troppo focalizzati sul monitoraggio dello sport esistono, alcuni sono pure economici ma probabilmente se ne parla troppo poco. Ecco il motivo per cui abbiamo fissato un budget alla portata di chiunque, 50 euro, e selezionato tre prodotti reperibili su Amazon che supportano sì le attività fisiche ma non sono focalizzati su quelle come altri prodotti economici (come ad esempio le smartband e i fitness tracker). Gli smartwatch della selezione odierna sono orientati al comfort: rappresentano un supporto tramite cui controllare velocemente l’ora e la presenza di notifiche o avvisi, come anche controllare la playlist di Spotify o i messaggi di WhatsApp, senza dover tirare fuori lo smartphone dalla tasca o dalla borsa in continuazione. Nota: i tre smartwatch economici per chi non è un atleta (e non aspira ad esserlo) sono compatibili sia con smartphone Android che iOS.

Blackview X2

Difficile da credere che uno smartwatch vero e proprio, con cassa da 44 millimetri, impermeabilità fino a 50 metri ed ogni requisito minimo che ci si possa attendere da un prodotto tecnologico del 2021 lo si possa portare a casa con una cifra di molto inferiore ai 30 euro.

È Blackview X2, uno smartwatch per Android e iOS dal design minimalista ed elegante che gode di ottima reputazione da parte di chi lo ha acquistato e ha voluto recensirlo su Amazon. Naturalmente anche Blackview X2 offre diverse funzioni di supporto agli allenamenti, ma grazie al suo ampio display circolare da 1,3 pollici consente di controllare comodamente dal polso le segnalazioni provenienti dallo smartphone, come chiamate e messaggi, oltre che notifiche Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Skype e molto altro.

Tra le altre funzioni dello smartwatch Blackview X2 ci sono il monitoraggio del sonno, del ciclo mestruale, gli avvisi di sedentarietà, controllo della musica e pure la possibilità di rintracciare lo smartphone entro il raggio d’azione del Bluetooth. A circa 25 euro su Amazon vale la pena tenerlo in considerazione.

Blackview X2 Smartwatch 44 millimetri

Amazfit Bip S Lite

Rispetto al Blackview, Amazfit Bip S Lite punta su un display quadrato da 1,28 pollici e su un brand, Amazfit, di proprietà di un colosso poliedrico come Xiaomi apprezzatissimo dagli appassionati di tecnologia.

Amazfit, insomma, è un nome che porta con sé garanzie e aspettative, nonostante il prezzo di 40 euro. Lo smartwatch di Amazfit non dimentica di essere prima di tutto uno strumento tramite cui controllare l’ora: il display transflettivo è sempre acceso (è un display “always on“) e diventa più leggibile al crescere della luminosità ambientale, un vantaggio non da poco conto per chi trascorre all’aperto la maggior parte del tempo.

Naturalmente Amazfit Bip S Lite consente di consultare le notifiche di chiamate e messaggi in arrivo, oltre che quelle delle app più diffuse come Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook Messenger ed altro. Completano la dotazione gli oltre 150 quadranti disponibili, il controllo della musica, il monitoraggio del sonno, l’impermeabilità fino a 50 metri, ed un’eccezionale autonomia che secondo Amazfit arriva a 30 giorni.

Amazfit Bip S Lite Smartwatch Always-on

Xiaomi Mi Watch Lite

Infine il più “costoso" del gruppetto, Xiaomi Mi Watch Lite. Costoso relativamente alle proposte precedenti, si intende: 49 euro il suo prezzo attuale su Amazon, un’inezia per uno smartwatch di un brand conosciutissimo come Xiaomi.

Inutile soffermarsi più di tanto sulle caratteristiche tecniche: display touch da 1,4 pollici, resistenza all’acqua fino a 50 metri, monitoraggio di sonno e frequenza cardiaca, fino a 9 giorni di autonomia, supporto alle emoji e a più di 120 quadranti, meteo e notifiche di ogni tipo, e soprattutto GPS e GLONASS integrati, componenti rari da trovare in questa fascia di prezzo ed utilissimi per non farvi trovare impreparati qualora dovesse cogliervi un’improvvisa voglia di fare sport.

Xiaomi Mi Watch Lite – Smartwatch con GPS