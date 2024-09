Sorpresa: arriva lo spinoff della serie No Gain No Love

Si intitola Spice Up Our Love e ha come protagonisti due personaggi secondari che il pubblico ha già conosciuto nella serie romance coreana

Vi è piaciuta la serie romance No Gain No Love? Allora ci sono ottime notizie per voi: sta per uscire uno spinoff! La serie romantica coreana è arrivata su Prime Video il 26 agosto scorso. La trama ha come protagonista l’attrice Shin Mina, "regina" del genere rom-com che non compariva sugli schermi da un paio d’anni: è lei a vestire i panni della giovane Son Hae-yeong, una ragazza che per ottenere una promozione a lavoro inscena un finto matrimonio con il vicino di casa.

Spice Up Our Love: trama e cast

Lo spinoff di No Gain No Love è stato annunciato da Prime Video solo pochi giorni fa: si intitola Spice Up Our Love, è sempre una produzione sudcoreana e sarà composto da soli due episodi.

I protagonisti della trama sono interpretati dagli attori Lee Sang-yi e Han Ji-hyeon. Quest’ultima veste ancora i panni di Nam Ja-yeon, che in No Gain No Love è una popolare scrittrice di web novel. Se nella serie coreana principale aveva un ruolo relativamente secondario, però, questa volta Nam Ja-yeon diventa il personaggio principale.

Lee Sang-yi interpreterà invece l’interesse amoroso di Nam Ja-yeon, ovvero Bok Gyu-hyun: gli spettatori, nelle due puntate cariche di romanticismo, sorrisi ed emozioni, potranno vedere la loro storia d’amore nascere ed evolvere.

Cosa succede nello spinoff di No Gain No Love

Come sa chi ha già visto No Gain No Love (che è sempre disponibile su Prime Video), nella serie tv romantica Nam Ja-yeon incontra Bok Gyu-hyun per la prima volta quando lei lo accusa di aver scritto commenti maligni sulla sua web novel.

In Spice Up Our Love, Nam Ja-yeon renderà sé stessa la protagonista del proprio romanzo: il personaggio da lei ideato, e che le somiglia, si chiama Seo Yeon-seo ed è una nutrizionista presso la GB Electric. Bok Gyu-hyun intanto viene "trasformato" nel protagonista maschile: Kang Ha-jun, il CEO della GB Electric.

Da queste premesse in poi la storia avrà diversi risvolti comici, oltre che romantici. Kim Hye-young, che ha scritto No Gain No Love, è anche l’ideatore di Spice Up Our Love. La regia dello spin-off è opera di Jung Hoon.

Quando esce Spice Up Our Love

Lo spinoff è stato annunciato ufficialmente da Prime Video poco dopo la metà di settembre 2024, eppure i giorni che mancano al lancio di questa novità sulla piattaforma di streaming si possono già contare sulle dita di una sola mano.

I due episodi di Spice Up Our Love saranno infatti disponibili su Prime Video dal 3 ottobre 2024.