Spusu arriva in Italia: offerte, copertura rete e costi di attivazione

Spusu è ufficialmente un nuovo operatore telefonico italiano: l’azienda ha presentato le prime tre offerte (già attivabili dal sito internet) e in una conferenza stampa tenuta online ha illustrato le strategie per il futuro. Come era preventivabile, l’azienda arriva in Italia puntando sulle caratteristiche che l’hanno portata ad affermarsi in Austria, prezzi fissi e un servizio clienti sempre a disposizione.

Le offerte disponibili al lancio in Italia sono tre: S-ole, M-are e L-una. S, M e L indicano le “taglie” delle tariffe. Si parte con la più piccola che offre 500 miunuti e 10GB e si arriva alla “taglia L” con 2000 minuti e 50GB di dati. I prezzi partono da 7,90 euro e arrivano fino a 13,90 euro al mese. Una delle caratteristiche delle tariffe Spusu è la presenza della Riserva dati: se a fine mese restano SMS, minuti e dati inutilizzati, vengono trasformati in giga da utilizzare il mese successivo. Sul fronte dell’assistenza clienti, Spusu offre tre diverse opzioni: contatto telefonico, WhatsApp o per e-mail.

Spusu non prevede per il momento l’apertura di negozi fisici in Italia. Sarà possibile attivare il numero direttamente online, con la scheda telefonica che arriva a casa e l’attivazione che avviene da remoto. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Spusu.

Offerte Spusu: costo, minuti, SMS e giga disponibili

Spusu ha lanciato tre offerte per il mercato italiano: S-ole, M-are e L-una.

S-ole prevede un costo di 7,90 euro con 500 minuti, 100 SMS e 10GB di traffico dati.

prevede un con 500 minuti, 100 SMS e 10GB di traffico dati. M-are ha un costo mensile di 9,90 euro con 1000 minuti, 200 SMS e 15GB di traffico internet.

ha un costo mensile di 9,90 euro con 1000 minuti, 200 SMS e 15GB di traffico internet. L-una offre 2000 minuti. 500 SMS e 50GB di traffico dati a 13,90 euro al mese.

Tutte e tre le offerte hanno incluso il servizio Riserva dati che permette di convertire in giga i minuti, gli SMS e il traffico dati avanzato a fine mese. La Riserva dati è di 20GB per l’offerta S-ole, di 30GB per l’offerta M-are e di 100GB per la tariffa L-una. Per i clienti che acquisteranno una SIM nei primi tre mesi, la Riserva Dati sarà già piena, in modo da avere dei giga extra gratis. Inoltre, i minuti dell’abbonamento possono essere utilizzati per chiamare nel resto dell’Unione Europea senza nessun costo aggiuntivo.

I servizi a pagamento sono bloccati di default: gli utenti possono decidere di attivarli tramite la propria area personale.

Portabilità Spusu: come fare

Fare la portabilità del proprio numero con Spusu è possibile già da ora: basta compilare l’opzione “richiesta di portabilità” durante la fase di registrazione e al resto delle pratiche burocratiche ci penserà l’operatore telefonico.

Copertura rete Spusu Italia

Spusu è un operatore telefonico virtuale e si appoggia sulla rete WindTre che copre l’intero territorio nazionale. Per il momento non è presente il servizio VoLTE e nemmeno il 5G. Disponibile a breve, invece, le schede eSIM.

Costo attivazione Spusu

L’attivazione di una scheda Spusu può essere fatta solo online: il nuovo operatore non prevede l’apertura di negozi fisici. Non sono previsti costi di attivazione per l’offerta, mentre la spedizione e la consegna della SIM hanno un costo di circa 10 euro.

Ricarica Spusu

Al momento sono disponibili due metodi di pagamento per la ricarica della scheda telefonica Spusu: addebito diretto SEPA oppure con la carta di credito.

Come cambiare offerta con Spusu

L’utente ha la massima libertà nel cambiare offerta con Spusu: è possibile passare da M-are a L-una (o viceversa) senza nessun costo aggiuntivo. Non c’è un limite al numero di cambi offerta.

Servizio clienti Spusu

Una delle caratteristica su cui punta maggiormente il nuovo operatore telefonico mobile è il servizio clienti. Spusu offre tre modalità di contatto: tramite WhatsApp al numero 3780102000, via telefono al numero 3780101000 o inviando un’email all’indirizzo ciao@spusu.it.

Applicazione Spusu

Disponibile anche l’applicazione ufficiale dove controllare i contatori della propria offerta e restare sempre aggiornato sulle ultime novità del mondo Spusu. L’app è disponibile sul Google Play Store, sull’App Store e su App Gallery, lo store online riservato agli smartphone Huawei.