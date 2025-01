Squalo è stato avvistato in Italia, vicino alle coste di Gallipoli: si tratta di un esemplare di squalo elefante, enorme ma innocuo per l'uomo

Fonte foto: 123RF

Qualcosa di eccezionale è accaduto lungo la costa meridionale della penisola: uno squalo è stato avvistato in Italia.

Si tratta di un enorme esemplare di squalo elefante che, nonostante la stazza, dimostra di non essere aggressivo.

Uno squalo è stato avvistato in Italia

Le acque cristalline di Gallipoli sono state teatro di un incontro tanto raro quanto affascinante. Durante la giornata di domenica 26 gennaio, a circa un miglio e mezzo dalla costa in direzione di Santa Caterina, alcuni partecipanti a una regata organizzata dalla Lega Navale locale hanno avuto la fortuna di osservare un esemplare di squalo elefante nuotare placidamente nelle profondità marine. L’evento ha rapidamente catturato l’attenzione di numerosi spettatori, che hanno immortalato la scena con i propri telefoni cellulari, diffondendo le immagini sui social network.

L’animale, visibile grazie alla sua caratteristica pinna che si muoveva con un andamento sinuoso a circa 30 metri di profondità, ha suscitato meraviglia e curiosità tra i presenti. Alcuni di loro, inizialmente sorpresi, hanno presto compreso che si trattava di una specie innocua e si sono lasciati coinvolgere dall’entusiasmo del momento. I video dell’incontro hanno rapidamente guadagnato popolarità online, alimentando il dibattito tra utenti affascinati dalla bellezza di questa creatura e altri più cauti, impressionati dalle sue dimensioni imponenti.

Non è la prima volta che questi giganti del mare fanno la loro comparsa nelle acque italiane. Tuttavia, ogni avvistamento porta con sé un misto di stupore e suggestione, testimoniando la straordinaria biodiversità del Mediterraneo. Alcuni abitanti del luogo ricordano episodi simili, sottolineando come questi squali, noti in dialetto locale come “mignose”, siano stati scorti anche in passato, in particolare durante periodi di ridotta attività nautica.

La specie dello squalo elefante

Lo squalo elefante (Cetorhinus maximus), chiamato anche cetorino o squalo pellegrino, è un vero gigante del mare. Si tratta del secondo pesce più grande attualmente esistente sul pianeta, dopo lo squalo balena, e può raggiungere una lunghezza di 12 metri.

Nonostante le dimensioni imponenti, è completamente inoffensivo per l’uomo: si nutre esclusivamente di plancton e piccole particelle organiche filtrate dall’acqua attraverso le sue enormi fessure branchiali.

Diffuso in numerosi mari del mondo, incluso il Mediterraneo, lo squalo elefante predilige acque temperate e fredde, spostandosi spesso in superficie alla ricerca di cibo. A differenza di altri squali, non ha un comportamento predatorio aggressivo ed è spesso descritto come un animale pacifico e solitario, sebbene talvolta sia stato avvistato anche in piccoli gruppi. Il suo aspetto massiccio e la grande apertura boccale possono suscitare timore ma, in realtà, si tratta di una creatura del tutto mansueta.

La pesca accidentale, il traffico marittimo e l’inquinamento rappresentano rischi concreti per la sopravvivenza di questi squali, che spesso rimangono intrappolati nelle reti o subiscono danni a causa della collisione con imbarcazioni. Per questo motivo, lo squalo elefante è oggi considerato una specie vulnerabile e viene tutelato da diverse normative internazionali volte a limitarne la cattura e a preservarne l’habitat.

La sua presenza nel Mediterraneo rappresenta un indicatore importante dello stato di salute dell’ecosistema marino. Avvistamenti come quello di Gallipoli rappresentano un’opportunità unica per coinvolgere il pubblico sull’importanza della conservazione della fauna marina e sulla necessità di ridurre l’impatto umano sugli habitat acquatici.

L’incontro con questo colosso del mare ha sicuramente lasciato un’impronta nella memoria di chi ha avuto la fortuna di osservarlo da vicino. Un’esperienza che, oltre alla meraviglia, porta con sé un messaggio chiaro: il rispetto per la natura e la sua straordinaria biodiversità è fondamentale per garantire che spettacoli del genere possano continuare a emozionare le generazioni future.