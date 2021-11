Squid Game in Italiano, Netflix annuncia: il doppiaggio è disponibile

Squid Game è la serie TV più vista di sempre su Netflix, nella top ten italiana da ben 9 settimane e oggi al terzo posto preceduta da Narcos Mexico e, soprattutto, da Strappare lungo i bordi di Zerocalcare. Un successo enorme, nonostante non sia doppiata in Italiano ma sia disponibile soltanto in lingua originale (coreano stretto), con sottotitoli. La bella notizia, però, è finalmente arrivata: Squid Game doppiato in Italiano ora c’è.

L’annuncio lo ha dato la stessa Netflix, tramite un post sulla sua pagina italiana ufficiale su Facebook: “Il doppiaggio italiano di Squid Game è ora disponibile. Tranquilli, lo avvisiamo noi Jin-Woo Hae“. Se non conoscete Jin-Woo Hae, non vi preoccupate: non vi siete persi alcun episodio di Squid Game, è semplicemente il protagonista dello sketch pubblicato da Netflix per annunciare il doppiaggio italiano della serie TV. Sketch che potete tranquillamente evitare di vedere, poiché non è dei più riusciti. Quello che non potrete invece evitare è la visione di tutti i 9 episodi di Squid Game, fino a ieri disponibili solo in coreano, senza dover più affaticare gli occhi per leggere i sottotitoli italiani.

Squid Game in Italiano è già disponibile

Squid Game ha raggiunto il successo già in lingua originale, ma non appena Netflix ha capito quanto fosse importante questa serie TV l’ha immediatamente doppiata in inglese, tedesco, spagnolo e francese. Mancava l’Italiano, per fare contenti i circa 2 milioni di abbonati a Netflix nel nostro Paese.

Il doppiaggio ora c’è. Ma proprio ora: basta accedere a Netflix e cercare Squid Game per ottenere subito la versione doppiata, anche se quella in lingua originale resta ancora disponibile per i puristi delle serie coreane.

Notizia nella notizia, non confermata da Netflix ma dalla logica: Squid Game 2 sarà disponibile sin da subito in italiano.

Squid Game in Italiano: non tutti festeggiano

I già citati puristi delle serie TV coreane, però, non hanno tutti festeggiato all’annuncio di Squid Game in italiano. Nello stesso post di annuncio della versione doppiata, ad esempio, non mancano commenti come “Se non l’avete guardata solo perchè mancava il doppiaggio italiano non dovreste guardarla proprio“.

Altri, invece, fanno notare che la qualità dei doppiaggi in italiano negli ultimi tempi è più bassa di quella (storicamente ottima) alla quale eravamo precedentemente abituati.

Altri ancora, però, dicono le cose come stanno: ci sono abbonati che, per problemi di vista, hanno difficoltà a seguire i sottotitoli. O che, magari, amano seguire un episodio mentre fanno altro e non possono stare davanti lo schermo a leggere i sottotitoli.