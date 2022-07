Sta arrivando OnePlus 10T: quanto costa il nuovo top

Entro agosto arriverà sul mercato un nuovo smartphone top di gamma, il OnePlus 10T. La notizia è ufficiosa e arriva grazie alle indiscrezioni rese note dal noto leaker Steve Hemmerstoffer (@onleaks su Twitter), che rivela con un certo margine di attendibilità, che la data di uscita sarebbe prevista proprio per il prossimo mese. E tra le tante notizie diffuse emergerebbe anche la presunta scheda tecnica.

Lo smartphone OnePlus 10T è un progetto che completa la presentazione del OnePlus 10 Pro (nella foto) e il OnePlus 10R (disponibile in India). Infatti, in un primo momento questo dispositivo lo abbiamo conosciuto con il nome provvisorio di OnePlus 10 ma che oggi sembra confermato essere stato battezzato col nome commerciale di OnePlus 10T. A questo punto, mancherebbe la conferma della presentazione dell’ultimo modello che chiuderebbe la serie, il OnePlus 10 Ultra. Di sicuro sappiamo che per il OnePlus 10T fino a qualche settimana fa si indicava come processore il MediaTek Dimensity 9000, ma a quanto pare non è stata poi confermata questa scelta.

OnePlus 10T: come sarebbe

Il OnePlus 10T sarà quasi certamente dotato dell’ultimo SoC di Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1, abbinato a 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna. Il dispositivo avrebbe un display da 6,7 pollici di tipo AMOLED da 6,7 con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il OnePlus 10T dotrebbe avere sul retro una configurazione a tripla fotocamera basata su un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico (OIS), un sensore ultra grandangolare da 16 MP e un sensore macro da 2 MP.

Nel notch anteriore si troverebbe una fotocamera selfie da 32 MP e infine il dispositivo dovrebbe avere una batteria da 4800 mAh con supporto per la ricarica rapida da 150 W.

OnePlus 10T: disponibilità e prezzo

Secondo il sito specializzato in leak Passionategeekz, che ha individuato la scheda del Oneplus 10T su Amazon UK (poco dopo rimossa), OnePlus 10T arriverà in Europa e precisamente nel Regno Unito, Francia, Spagna Italia al prezzo di 799 euro.

Tra l’altro nella scheda Amazon sarebbero confermate le specifiche tecniche relative al SoC Snapdragon 8+ Gen 1 e fino a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Oltre a questo, l’elenco di Amazon conferma che nella confezione si troverebbero il caricatore, la graffetta dir recupero della SIM, la custodia del telefono e un cavo USB.