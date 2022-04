Stanno arrivando 9 nuovi Mac e MacBook

Apple starebbe testando almeno 9 nuovi Mac e MacBook con quattro differenti versioni del nuovo chip M2, successore dell’attuale M1 e dei suoi derivati M1 Pro, M1 Max e M1 Ultra. I dispositivi del colosso di Cupertino sarebbero vicini al debutto e il rilascio potrebbe avvenire già nei prossimi mesi, offrendo agli utenti della Mela prodotti ultra potenti con cui lavorare.

L’indiscrezione arriva dal noto tech reporter di Bloomberg, Mark Gurman, che spesso ha fornito notizie (poi rivelatesi fondate) sull’universo legato ad Apple. La società statunitense, stando a Gurman, starebbe testando ben nove Mac con app di terze parti; inoltre, due di questi Mac potrebbero essere lanciati durante il WWDC22 (Apple Worldwide Developers Conference). Entrando nei dettagli, nel corso dell’annuale keynote dedicato agli sviluppatori, che per quest’anno si terrà tra il 6 e il 10 giugno 2022, la Mela potrebbe secondo Gurman rivelare almeno due modelli fra il nuovo MacBook Air, un MacBook Pro di fascia bassa (che sostituirebbe l’attuale modello da 13 pollici) e il Mac mini. Gurman elenca, nel suo rumor, anche i 4 possibili processori M2 che arriveranno a bordo dei fututi Mac.

Modelli e specifiche dei Mac M2

Il redattore Bloomberg ha dichiarato che la gamma di device con M2 avrà sotto il cofano almeno quattro differenti chipset: M2 (standard), M2 Pro, M2 Max e il successore di M1 Ultra (probabilmente l’M2 Ultra). Ecco i potenziali modelli e alcuni dettagli sulle specifiche dei Mac in arrivo:

MacBook Air con un chip M2 (CPU a 8 core, GPU a 10 core).

Mac Mini, M2 (CPU a 8 core, GPU a 10 core)

Mac Mini, M2 Pro

MacBook Pro entry-level, M2 (CPU a 8 core, GPU a 10 core)

MacBook Pro da 14 pollici, M2 Pro

MacBook Pro da 14 pollici, M2 Max (CPU a 12 core, GPU a 38 core, 64 GB di RAM)

MacBook Pro da 16 pollici, M2 Pro

MacBook Pro da 16 pollici, M2 Max (CPU a 12 core, GPU a 38 core, 64 GB di RAM)

Mac Pro, successore di M1 Ultra

Disponibilità

I nuovi MacBook Air, MacBook Pro di fascia bassa e Mac mini dovrebbero debuttare già quest’anno, con almeno due di questi device in arrivo per giugno. Fra tutti i nuovi device in arrivo, il MacBook Air dovrebbe figurare come il prodotto con l’aggiornamento più importante, con la probabile dotazione di un telaio più sottile e del sistema di ricarica MagSafe.

Al momento, Apple non ha nè confermato nè smentito il rumor di Gurman, quindi è fondamentale prendere queste indicazioni con le pinze. Va anche detto, però, che molto spesso le anticipazioni di Gurman si sono rivelate corrette, ma con tempi diversi rispetto a quelli inizialmente previsti dal giornalista.