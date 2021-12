Cos'è un subwoofer e perché sceglierlo per la tua TV

I moderni smart TV dispongono di altoparlanti integrati, tuttavia non sono in grado di offrire una qualità sonora allo stesso livello di un impianto audio, soprattutto per quanto riguarda i bassi. Con un subwoofer TV è possibile risolvere questa carenza, ottenendo un suono immersivo con bassi potenti e profondi. Scopriamo come funziona questo dispositivo, quali aspetti valutare nella scelta e quali sono i subwoofer migliori da comprare per il televisore.

Subwoofer: cos’è e come funziona

Il subwoofer è un diffusore specifico per le frequenze sonore più basse, uno speaker il cui compito è gestire i bassi dell’audio di un contenuto per rendere il suono più corposo e avvolgente. Ogni altoparlante, infatti, si occupa di riprodurre delle determinate frequenze, ad esempio concentrandosi sugli alti, i medi o i bassi. Avere un diffusore separato per ogni spettro di frequenze consente di usufruire di prestazioni acustiche di alta qualità, specialmente per i bassi.

I principali modelli disponibili sono i subwoofer attivi, anche conosciuti come subwoofer amplificati, uno speaker che può funzionare in modo indipendente e in genere piuttosto potente, oppure i subwoofer passivi che vanno alimentati da un ricevitore o un amplificatore esterno. Al contrario, un subwoofer amplificato attivo deve essere collegato a una presa di corrente, tuttavia può essere connesso direttamente a un impianto home theater, oppure a dispositivi audio per il TV come una soundbar.

Come scegliere un subwoofer TV

Tra le caratteristiche da valutare nella scelta di un subwoofer TV sono diverse, a partire dalla selezione di un sub attivo o passivo a seconda delle proprie esigenze, del budget di spesa a disposizione e dei dispositivi audio già presenti nella postazione TV. Di solito, la maggior parte delle persone preferisce un subwoofer attivo amplificato, un apparecchio più comodo e pratico in quanto può essere posizionato in qualsiasi punto e richiede meno potenza per garantire bassi potenti.

Un altro aspetto da considerare è il tipo di collegamento, il quale può avvenire tramite filo oppure in modalità wireless scegliendo un subwoofer Bluetooth, tra i modelli più richiesti oggigiorno. Inoltre, è importante tenere conto delle dimensioni del subwoofer, per essere certi che sia compatibile con lo spazio a disposizione nella postazione del televisore. Ad ogni modo, sul mercato si possono trovare in commercio dispositivi più compatti e altri più ingombranti, con soluzioni adatte ad ogni ambiente domestico e a qualsiasi necessità.

Ovviamente non bisogna trascurare la potenza del subwoofer espressa in Watt, considerando che i modelli meno potenti partono da 80-120W per arrivare ai top di gamma da 300-400W pensati per le zone living più grandi. Una potenza elevata non solo consente di usufruire di bassi più potenti, ma permette di mantenere il volume del diffusore più basso e migliorare la qualità audio del segnale sonoro. Infine, è opportuno tenere conto del design, della gamma di frequenze supportate e di eventuali funzionalità smart come la compatibilità con i comandi vocali.

I migliori subwoofer da acquistare

In questa classifica abbiamo selezionato i subwoofer migliori per TV da comprare, con prodotti per ogni fascia di prezzo e tipologia di diffusore per i bassi. Ecco quali sono i dispositivi più interessanti da valutare oggi, dal subwoofer più economico ai top di gamma, compresi i subwoofer wireless per TV per chi non vuole l’ingombro del filo.

Subwoofer Auna Linie 501 SW

Il subwoofer attivo più economico

Subwoofer Auna Linie 501 SW

Un prodotto entry level ed economico è il subwoofer attivo Auna Linie 501 SW, un subwoofer con amplificatore integrato e dimensioni compatte con driver da 8 pollici. Viene proposto in bianco per un aspetto estetico moderno e affascinante, con sistema di accensione automatica e costruzione Bass Reflex. Presenta delle eleganti finiture in legno, una cover rimovibile a seconda delle proprie esigenze e una potenza di 250W, adatta ad ambienti di piccole e medie dimensioni all’interno della casa.

Perché comprarlo? Subwoofer attivo economico per ambienti di piccole dimensioni.

Caratteristiche principali

Subwoofer attivo

Connettività con cavo

Finiture in legno

Amplificatore integrato

Potenza 250W

Peso 16,5 Kg

Subwoofer Mivoc Hype 10 G2 157

Il miglior subwoofer attivo per qualità-prezzo

Subwoofer Mivoc Hype 10 G2 157

Un ottimo subwoofer attivo è il Mivoc Hype 10 G2, un diffusore per le frequenze basse con una potenza di 300W. Si tratta di un modello non troppo ingombrante con un driver di 10 pollici e un peso di 17 Kg, proposto con un collegamento tradizionale tramite cavo affidabile e stabile. Presenta un crossover regolabile da 40 a 180 Hz, con gamma di frequenze da 20 a 180 Hz e un alto livello di ingresso, per un subwoofer amplificato moderno e funzionale che garantisce bassi profondi e dettagliati.

Perché comprarlo? Subwoofer attivo con cavo affidabile e potente con un’ampia gamma di frequenze.

Caratteristiche principali

Subwoofer attivo

Connettività con cavo

Gamma di frequenze 20-180 Hz

Speaker di 25 cm

Potenza 300W

Subwoofer Klipsch R12 SW

Il migliore subwoofer con driver di 12 pollici

Subwoofer Klipsch R12 SW

Uno dei migliori subwoofer per TV è il Klipsch R12 SW, un diffusore con driver da 12 pollici realizzato in rame e sistema di emissione frontale. Il dispositivo eroga una potenza di 400W, offrendo prestazioni acustiche notevoli anche all’interno di grandi ambienti, con un rivestimento polimerico spazzolato che rende il design intrigante e contemporaneo. Dispone di un ingresso RCA, presenta dimensioni contenute e un suono tondo con un’ottima dispersione, con un sistema di avvio automatico comodo e funzionale.

Perché comprarlo? Subwoofer potente e versatile per lo streaming TV, il gaming e la musica.

Caratteristiche principali

Subwoofer attivo

Connettività con cavo

Gamma di frequenze 29-120 Hz

Driver di 12 pollici

Potenza 400W

Ingressi LFE, RCA

Subwoofer Polk Audio HTS 10

Il subwoofer migliore da 10 pollici

Subwoofer Polk Audio HTS 10

Un ottimo subwoofer per la casa è il Polk Audio HTS 10, un diffusore con una potenza di 200W, un design moderno e dimensioni del driver di 10 pollici con predisposizione per posizionarlo direttamente sul pavimento. Si tratta di un subwoofer attivo con struttura in polipropilene, in grado di offrire bassi profondi per ottimizzare la qualità audio del proprio sistema home theater. Dispone della tecnologia Power Port brevettata per ridurre al minimo le distorsioni e migliorare la propagazione del suono, con un set completo di controlli e un’elevata compatibilità grazie a ingressi RCA stereo e LFE.

Perché comprarlo? Subwoofer perfetto per ottimizzare le prestazioni acustiche di un impianto home theater.

Caratteristiche principali

Subwoofer attivo

Connettività con cavo

Controlli integrati

Ingressi LFE e RCA

Driver da 10 pollici

Potenza 200W

Subwoofer Focal Sub Air Active

Subwoofer attico con ampia gamma di frequenza

Subwoofer Focal Sub Air Active

Se stai cercando un subwoofer con un’ampia gamma di frequenza un prodotto da valutare è il Focal Sub Air Active, un diffusore con driver da 8 pollici e potenza di 150W. Questo subwoofer attivo è compatto e leggero con un peso di appena 7,65 Kg, ha uno stile originale e accattivante ideale per l’arredo della zona living, con una struttura che presenta dimensioni di 41 cm in altezza per 36 cm di larghezza e 16 cm di profondità. È adatto come Home Cinema per il televisore, per usufruire di un’esperienza cinematografica coinvolgente e immersiva.

Perché comprarlo? Subwoofer attivo leggero e compatto con una qualità sonora di alto livello.

Caratteristiche principali

Subwoofer attivo

Connettività con cavo

Driver da 8 pollici

Potenza 150W

Gamma di frequenza 40-200 Hz

Subwoofer Denon DSW-1H

Il miglior subwoofer wireless per TV

Subwoofer Denon DSW-1H

Il subwoofer wireless per TV migliore da acquistare è il Denon DSW-1H, da collegare alle soundbar Bluetooth tramite connessione Wi-Fi, per evitare l’ingombro del filo e lasciare la postazione TV pulita e funzionale. Dispone di due driver da 5,25 pollici per bassi potenti e profondi, con un sistema di amplificazione Classe D e una risposta in bassa frequenza ottimizzata. Può essere posizionato orizzontale o verticale, si installa in pochi istanti in modo semplice e veloce, inoltre è dotato di un controllo avanzato anche tramite app per smartphone e una potenza di 70W.

Perché comprarlo? Subwoofer wireless da controllare anche dal telefono facile da installare e da configurare.

Caratteristiche principali

Subwoofer attivo

Connettività wireless

Modulo Wi-Fi integrato

2 driver da 5,25 pollici

Potenza 70W

Subwoofer Sonos Sub

Il miglior subwoofer in assoluto

Subwoofer Sonos Sub

Un subwoofer top di gamma è il Sonos Sub, un diffusore wireless per le frequenze più basse con un design moderno ed elegante. È dotato di un modulo Wi-Fi per la connessione senza fili con la rete internet di casa, inoltre dispone del sistema TruePlay per ottimizzare l’audio in modo personalizzato in ogni stanza in modo semplice e intuitivo. Questo subwoofer wireless propone bassi profondi e un suono ricco e pieno, con driver dotati di funzione di noise cancelling per eliminare i rumori ambientali e design ottimizzato per ridurre l’ingombro e posizionarlo sia in verticale che in orizzontale.

Perché comprarlo? Subwoofer wireless di alta gamma con modulo Wi-Fi integrato e bassi profondi.

Caratteristiche principali

Subwoofer attivo

Connettività wireless

Modulo Wi-Fi integrato

Noise cancelling

Funzione TruePlay

Supporto comandi vocali