Summertime: nella serie c'è anche un famoso cantante

È tempo di tornare sulle spiagge di Cesenatico e di amare, desiderare, sbagliare, perdonare e soffrire con l’intensità che solo le storie estive della giovinezza sanno avere. L’appuntamento è fra pochi giorni su Netflix con la stagione finale di Summertime, serie prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios.

La stagione di prossima uscita, composta da otto episodi, è diretta da Francesco Lagi, Marta Savina e Alessandro Tonda ed è scritta da Enrico Audenino, Luca Giordano, Francesco Lagi e Vanessa Picciarelli a partire dalle celebri pagine di Tre Metri Sopra il Cielo di Federico Moccia. L’ambientazione è la riviera romagnola, tanto che la serie tv è realizzata anche grazie al sostegno della Emilia-Romagna Film Commission. Cosa aspettarsi, dunque, dalla stagione finale di Summertime? Al di là delle anticipazioni sulla trama, un’interessante novità riguarda il cast, in cui ci sarà una guest star speciale.

Quale cantante partecipa a Summertime

L’ospite in questione, se così vogliamo chiamarlo, della stagione finale di Summertime è un famoso cantante italiano: sangiovanni. Il cantautore vicentino è l’autore del brano inedito Scossa che farà da colonna sonora alle avventure estive di Summer, Ale, Sofia, Edo e Dario. La canzone, che si può già ascoltare in anteprima nel trailer di Summertime, uscirà prossimamente per Sugarmusic.

Non è tutto: sangiovanni farà anche parte del cast della serie, nella quale interpreterà se stesso. Nel trailer si vede già un assaggio di questa comparsata, dal momento che vengono mostrate delle scene di un affollato concerto dove sul palco c’è proprio sangiovanni intento a cantare Scossa.

Il cast di Summertime

Sangiovanni si inserisce in un cast rodato, nel quale ai protagonisti di vecchia conoscenza si sono aggiunti, in occasione della stagione finale, anche dei nuovi interpreti. I nomi già noti dalle precedenti stagioni sono ad esempio quelli di Coco Rebecca Edogamhe (che interpreta Summer), Ludovico Tersigni (che veste i panni di Ale), Amanda Campana (Sofia), Andrea Lattanzi (Dario), Giovanni Maini (Edo) e Alicia Ann Edogamhe (Blue).

Le new entry sono invece Cristiano Caccamo (Luca), Stefano Rossi Giordani (Stefano), Emilia Scarpati Fanetti (Federica) e Ludovica Ciaschetti (Viviana).

La trama della stagione finale di Summertime

È tornata l’estate sulla riviera romagnola e Summer sembra determinata a viverla con spensieratezza e libertà inedite. Dario riceve una proposta molto interessante, Ale combatte con i sensi di colpa e Sofia teme di aver perso le sue amicizie storiche.

Intanto, l’arrivo di nuove persone all’interno del gruppo diventa un ulteriore elemento destabilizzante, ma anche uno spunto per crescere.

Quando esce la stagione finale di Summertime

La stagione finale di Summertime sarà visibile su Netflix dal 4 maggio 2022.