Microsoft Surface Duo ufficiale, arriva lo smartphone con due schermi

Surface Duo, lo smartphone pieghevole con due schermi di Microsoft, si prepara al debutto il prossimo 10 settembre. A quasi un anno dalla presentazione e dopo i rumors degli ultimi giorni, Microsoft ha svelato le caratteristiche e il prezzo del suo smartphone pieghevole che sarà venduto negli Stati Uniti.

Il prezzo di vendita parte da 1399 dollari per Surface Duo, che integra la versatilità di un sistema operativo Android con gli strumenti e i servizi di Microsoft 365. Grazie a Windows Virtual Desktop, Surface Duo potrà lavorare anche su Windows 10. Lo smartphone pieghevole è realizzato con due schermi singoli da 5.6 pollici, ma una vola aperta la cerniera a 360 gradi il display PixelSens Fusion raggiunge una diagonale da 8.1 pollici. Microsoft ha fissato il debutto al prossimo settembre e il Surface Duo sarà disponibile negli USA, ma non è stata fissata alcuna data per il lancio anche in Europa e altrove.

Surface Duo, le caratteristiche del pieghevole di Microsoft

Microsoft ha svelato le principali caratteristiche del suo primo smartphone pieghevole. Surface Duo può contare su un processore Qualcomm Snapdragon 855, 6 GB di RAM e due tagli di memoria interna da 128 GB o 256 GB, ma non è prevista la possibilità di espansione dello spazio di archiviazione. I due display AMOLED da 5.6 pollici hanno risoluzione 1800×1350 pixel, ma aprendo la cerniera si ottiene un unico schermo da 8.1 pollici con risoluzione 2700×1800 pixel. Inoltre, è equipaggiato con un sensore per le impronte digitali e una batteria da 3577 mAh che supporta la ricarica veloce a 18 W.

Oltre a supportare Android 10, sono presenti le principali funzionalità di Microsoft 365 tra cui Office, Outlook, Teams, OneDrive, Edge, OneNote, To Do, News e Play Store. Non manca nemmeno il supporto per la Surface Pen, che però non è inclusa nella confezione di vendita. Lo smartphone pieghevole è stato pensato per fornire la migliore esperienza utente possibile, soprattutto nell’ambito business, con particolare attenzione alla protezione dei dati. I componenti firmware sono gestiti dalla Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), che consente a Microsoft di poter prontamente risolvere problemi di sicurezza.

Surface Duo, il prezzo e la data di lancio

La data di lancio per Surface Duo al momento è stata fissata da Microsoft al prossimo 10 settembre. A quasi un anno dalla presentazione, il Surface Duo arriva in commercio negli Stati Uniti, dove può essere acquistato in pre-ordine presso il Microsoft Store, AT&T e Best Buy a un prezzo di partenza di 1399 dollari per la versione con 128 GB di memoria interna, circa 1185 euro al cambio attuale, e 1499 dollari per la versione con 256 GB di memoria interna, circa 1270 euro.