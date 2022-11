Tablet: sta arrivando Samsung Galaxy Tab S8 FE

Da alcuni mesi diversi rumor parlano, con sempre più insistenza, dell’arrivo di un nuovo tablet: il Samsung Galaxy Tab S8 FE, ovvero la "Fan Edition" economica dell’attuale modello top di gamma del colosso coreano, che andrebbe a completare la linea S8, oggi formata da Samsung Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra.

La conferma del probabile imminente arrivo del Samsung Galaxy Tab S8 FE arriva dal leaker Roland Qaundt, una voce molto autorevole del settore, che ipotizza anche le prime caratteristiche tecniche.

Galaxy Tab S8 FE: come sarebbe

Secondo quanto riferito dalle precedenti fughe di notizie, il Samsung Galaxy Tab S8 FE avrà il MediaTek Kompanio 900T con modem 5G integrato, un chip prodotto a 6 nanometri paragonabile per potenza al MediaTek Dimensity 900 per gli smartphone. Le versioni dovrebbero includere almeno un paio di tagli di memoria tra i 4/6 GB di RAM e i 64/128 GB di storage.

Il nuovo tablet Samsung avrà un display di tipo LCD da 12,4 pollici. Confermato anche l’aggancio magnetico per la S Pen, il pennino di Samsung che consentirà l’uso del pannello al pari di una tavoletta grafica per disegnare a mano libera o per scrivere.

Le connessioni saranno di due tipi: solo WiFi e WiFi e 5G insieme. La batteria potrebbe rimanere della capacità di 10.090 mAh.

Galaxy Tab S8 FE: disponibilità e prezzi

Samsung Galaxy Tab S8 FE è sostanzialmente pronto al lancio, tanto da essere apparso già sulle piattaforme di test. Ignoto al momento il prezzo, ma sappiamo che Samsung Galaxy Tab S8 standard al momento del lancio aveva un prezzo di 799 euro.La versione S8 FE costerà di meno.