La gamma di prodotti Tapo di TP-Link si prepara all’estate, con la possibilità per gli utenti di sfruttare un bundle di sicuro interesse per la videosorveglianza domestica, che diventa sostenibile dal punto di vista energetico. Da alcune settimane, infatti, è disponibile in Italia la nuova Tapo C425, una videocamera Wi-Fi per esterni.

A questa videocamera è, ora, possibile abbinare un utile accessorio. Si tratta del pannello solare Tapo A200 che può ricaricare la batteria integrata della C425, creando così una combinazione efficace per la videosorveglianza di casa oltre che efficiente dal punto di vista energetico.

Tapo C425 e A200: caratteristiche tecniche

La Tapo C425 è una telecamera Wi-Fi per esterni con risoluzione 2K QHD e visione notturna a colori. La telecamera integra un sistema di rilevamento del movimento basato sull’AI in grado di distinguere tra persone, auto e animali.

Nel dispositivo ci sono una sirena integrata, segnali luminosi e l’audio bidirezionale per comunicare con chi si trova in prossimità della videocamera.

La C425, certificata IP66, è dotata di una batteria da 10.000 mAh, con autonomia di circa 300 giorni con una sola carica, e può collegarsi a Internet tramite Wi-Fi, eliminando la necessità di realizzare un collegamento via cavo.

Il pannello solare Tapo A200, invece, è realizzato con celle in silicio monocristallino e si caratterizza per una potenza massima di 4,5 W. In questo modo, il pannello può garantire un’alimentazione continua alla videocamera.

C’è anche la certificazione IP65. Tapo A200 è dotato di un supporto regolabile a 360 gradi che consente di semplificare l’installazione, andando a posizionare il pannello l’orientamento migliore per massimizzare l’efficienza.

Tapo C425 e A200: prezzi

I due prodotti Tapo sono acquistabili direttamente su Amazon. La videocamera Tapo C425 è ora disponibile al prezzo di 149,99 euro mentre il pannello solare Tapo A200 costa 29,99 euro. Entrambi i dispositivi sono venduti direttamente da Amazon e sono acquistabili anche con pagamento rateale.

