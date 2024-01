Fonte foto: TCL

TCL continua il suo programma di innovazione del settore delle Smart TV: a distanza di alcuni mesi dalla TCL 115X11G, l’azienda ha svelato, a margine dell’apertura del CES 2024, la nuova Smart TV Mini LED 115QM89 da ben 115 pollici che arriverà sul mercato negli USA nei prossimi mesi e, forse, anche in Europa successivamente.

Questo nuovo modello va ad arricchire l’offerta di televisori dotati di tecnologia Mini LED di TCL che, in occasione del CES, ha svelato diverse novità per la sua line-up, con le nuove serie Classe S e Classe Q, tra cui il modello top di gamma QM8, pronte al debutto commerciale.

TCL 115QM89: caratteristiche tecniche

Il nuovo modello di TCL svelato al CES è un TV QD Mini LED ULTIMATE dotato di una diagonale di 115 pollici e di 20.000 zone di dimming. Tra le specifiche c’è spazio anche per il processore TCL AIPQ ULTRA che, secondo l’azienda, ha la potenza adatta per gestire al meglio un pannello con queste dimensioni e queste caratteristiche.

Il modello 115QM89 riprende le altre funzionalità introdotte dall’azienda con la serie QM8, nuova gamma di TV QD Mini LED svelata in occasione del CES, con diverse versioni fino a 98 pollici di diagonale, con luminosità di picco fino a 5.000 nit. Il TV da 115 pollici, inoltre, è abbinato a un sistema audio a 6.2.2 canali che va a completare un comparto tecnico di primo piano.

Con il nuovo Mini LED da 115 pollici, TCL, quindi, rinnova ancora la sua gamma, dopo un 2023 molto positivo per l’azienda che, come rivelato a margine della fiera, è tra i primi due brand del mercato USA per il quinto anno consecutivo ed ha raggiunto la top 2 anche nel segmento premium dei televisori QLED.

TCL 115QM89: prezzo e disponibilità

Il nuovo TV Mini LED da 115 pollici di TCL arriverà sul mercato nel corso del 2024. Per il momento, l’azienda non ha fornito dettagli in merito alla distribuzione e, soprattutto, al prezzo del nuovo modello, atteso inizialmente negli USA (ma in futuro potrebbe arrivare anche una versione destinata all’Europa).

Lo scorso settembre TCL ha svelato un primo Mini LED da 115 pollici, il TCL 115X11G. Questo modello è un’esclusiva per il mercato cinese dove viene commercializzato con un prezzo che, al cambio attuale, è pari a circa 10.000 euro. Si tratta di un riferimento utile per individuare il posizionamento del nuovo 115QM89 appena mostrato al CES da TCL.