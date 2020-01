Telegram si aggiorna con sondaggi e quiz: come funzionano

23 Gennaio 2020 - Telegram ha annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento, la versione 5.14 dell’app (Android e iOS), che propone una serie di nuove funzionalità, tra cui spiccano opzioni legate ai sondaggi e l’aggiunta dei quiz, con la possibilità di inserire anche immagini o altri file. Tutte le nuove funzioni possono essere utilizzate partendo dalla classica sezione dedicata ai sondaggi.

Le novità, presentate ufficialmente sul blog ufficiale, arrivano dopo l’introduzione della Dark Mode su WhatsApp e contribuiscono a rendere più acceso il confronto tra le due applicazioni. L’idea di arricchire i sondaggi nasce principalmente dal loro successo ottenuto negli anni: questa funzionalità è amata dagli utenti e soprattutto da chi gestisce gruppi e canali su Telegram. Tra le novità più importanti c’è la possibilità di esplicitare il nome di chi vota in un Sondaggio e relativa preferenza. A ciò si aggiunge la nascita del @QuizBot pensati per i giochi più complessi.

Sondaggi Telegram: tutte le novità

I sondaggi sono stati introdotti su Telegram nel 2018 e da allora hanno riscosso successo tra gli amministratori di canali e gruppi, ma anche tra i singoli utenti che si divertono a interagire dando i loro feedback. Infatti, possono essere utilizzati per sapere le preferenze degli iscritti a proposito di un prodotto o servizio rispetto ad un altro, ma anche di un contenuto interessante e così via. Sono una delle tante opzioni esclusive di Telegram, completamente assenti in altre app di messaggistica come WhatsApp.

Ora i sondaggi hanno tre novità: la possibilità di conoscere gli autori dei voti e relative preferenze, l’accesso a preferenze multiple e la possibilità di realizzare veri e propri quiz. Per sfruttare queste funzioni occorre avviare l’app e accedere alla sezione per la creazione dei Sondaggi. Chi crea il sondaggio può scegliere di mantenere il voto anonimo oppure esplicitarlo, oltre a inserire la possibilità di dare più di una risposta. Dopo aver costruito la domanda e le risposte si invia il sondaggio sul gruppo e si attendono i feedback.

Come funzionano i Quiz su Telegram?

Chi vuole pubblicare un Quiz dovrà passare comunque dalla pagina dei Sondaggi. La differenza è che prima di inviarlo occorre selezionare la risposta corretta in modo che le persone possano subito avere un riscontro visivo dopo aver fatto la loro scelta, capendo così se hanno indovinato o meno. Oltre a queste novità, Telegram introduce anche il @QuizBot, dedicato a chi ama inserire immagini o altri file multimediali all’interno dei propri giochi a domanda e risposta.

Novità per Telegram su Android

Oltre alle funzionalità accessibili a tutti i sistemi, l’app ha segnalato alcuni miglioramenti dedicati a chi ha un dispositivo Android. Innanzitutto, verranno segnalati in modo più chiaro i progressi relativi a download e upload dei file. Inoltre, arriva la possibilità di personalizzare gli angoli dei riquadri delle chat, opzione presente da tempo su iOS.

Insomma, Telegram si arricchisce sempre di più con soluzioni pensate, non solo per utenti singoli, ma anche e soprattutto per chi vuole aggregare e coinvolgere gruppi di clienti, fan e persone accomunate da interessi e passioni di ogni tipo.