The Walking Dead, ecco le puntate finali

Certi addii durano un istante, altri si prolungano per mesi. È il caso di The Walking Dead. L’undicesima e ultima stagione della serie tv, composta in tutto da 24 episodi, è stata suddivisa in tre parti: la prima tranche di puntate è uscita nel 2021, la seconda a febbraio 2022. La terza sta per arrivare.

Questa volta si tratta davvero del capitolo conclusivo della popolare serie tv ambientata in un mondo abitato da spaventosi zombie e da esseri umani spesso disperati, spaventati e privi di scrupoli. I nuovi episodi (anche la terza parte della stagione 11, come le due parti precedenti, è composta da 8 puntate) saranno disponibili fra poche settimane su Disney+. La storia, come è noto, è tratta dall’omonima serie a fumetti di Robert Kirkman, ma da tempo ormai la serie tv ideata da Frank Darabont (e di cui Kirkman è produttore esecutivo) ha preso una strada diversa rispetto alla trama del fumetto.

Cosa succede nei nuovi episodi

Cosa accadrà negli episodi conclusivi di The Walking Dead 11? I fan se lo chiedono con trepidazione, specialmente considerando il finale della seconda parte dell’undicesima stagione. Le cavallette continuano a essere una presenza opprimente ma, come se non bastasse, i membri delle varie comunità stanno per fare i conti con una minaccia ancora più grande.

A Hilltop, Alexandria e Oceanside sventola la bandiera del Commonwealth e non c’è più tempo per elaborare davvero un piano o una strategia articolata. Il solo obiettivo a questo punto è portare fuori chi ancora vive nel Commonwealth prima che Hornsby possa realizzare la sua vendetta: una vera corsa contro il tempo.

A creare conseguenze inattese è poi l’articolo di Connie: anche se l’obiettivo era creare una società più equa e giusta, esporre la corruzione di Milton ha generato il caos e messo tutti a rischio. Il gruppo non ha un altro posto valido in cui andare a vivere e anche per questo deve studiare bene la prossima mossa: altrimenti, anche restare potrebbe diventare un’opzione impossibile.

Insomma, ogni gruppo continua a trovarsi invischiato in situazioni incontrollabili e rischiose, in cui la possibilità che una nuova minaccia inattesa sbuchi da dietro l’angolo non può mai essere esclusa del tutto. Partendo da queste premesse, tutto può ancora succedere (e certamente non tutti sopravviveranno). I viaggi dei vari protagonisti arriveranno a un punto comune o si separeranno per sempre? Negli episodi finali gli spettatori avranno finalmente una risposta.

Quando esce il finale di The Walking Dead

La terza e ultima parte dell’undicesima stagione di The Walking Dead sarà disponibile in Italia a partire dal 3 ottobre 2022 su Star, all’interno di Disney+.