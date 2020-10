TIM e Iliad down: cosa sta succedendo

Giornata nera per le connessioni internet in Italia. Dopo i problemi registrati a partire dalla notte del 20 ottobre sulla rete di Tiscali, da alcune ore si segnala un down in corso anche alle reti di TIM e Iliad. Di ora in ora le segnalazioni di malfunzionamenti e guasti aumentano sia su siti come Downdetector che su Twitter.

Non è ancora chiaro cosa stia causando i malfunzionamenti, con gli utenti che segnalano di non riuscire ad accedere ad alcuni siti e servizi. I problemi interessano la rete internet sia fissa che mobile, e oltre a Iliad, TIM e Tiscali, anche altri servizi nella giornata di martedì 20 ottobre presentano problemi tra cui WhatsApp, Instagram, PlayStation Network, EA, eBay, l’App Store di Apple, Office 360 e Amazon. Quello che sembra essere un “down di internet”, potrebbe riguardare problemi di instradamento del traffico in rete.

TIM down, cosa sta succedendo

Gli utenti di TIM riscontrano problemi di connessione sia da rete fissa che mobile e le segnalazioni sono iniziate intorno alle 10 del mattino. I malfunzionamenti interessano tutto il territorio italiano, con cadute di connessione che impediscono di accedere ai siti web e di caricare immagini e video. In alcune zone, è impossibile navigare in internet da mobile. L’operatore telefonico non ha ancora fornito comunicazioni ufficiali e dalla pagina Twitter ufficiale invita gli utenti a contattare l’assistenza tecnica.

Iliad down, cosa sta succedendo

Disservizi anche per gli utenti di Iliad, che il 20 ottobre non riescono a navigare in internet da mobile e segnalano problemi anche per le chiamate in tutta Italia, soprattutto al Nord. Impossibile effettuare chiamate e navigare per diverse ore, ma il problema sembra essere stato risolto e sul sito Dowdetector le segnalazioni iniziano a diminuire.

Internet down: problemi per diversi servizi

I problemi di connessione non si limitano agli utenti di TIM e Iliad. Nella mattinata del 20 ottobre sono state numerose le segnalazioni di malfunzionamenti per app di messaggistica come WhatsApp, per i social network Instagram e Facebook e per altri siti.

Se il down di WhatsApp, che impediva di inviare e ricevere messaggi, sembra essere stato risolto, continuano i disservizi per PlayStation Network. Gli utenti segnalano problemi a PlayStation Video, mentre non sembrano affliggere la gestione degli account e dei giochi. Malfunzionamenti a partire dalle 10 del mattino di martedì anche per l’App Store di Apple, con l’impossibilità di accedere per scaricare le app.