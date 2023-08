Trama e cast del film Operazione Kandahar

Fonte foto: Prime Video

Esce oggi, 24 agosto, in anteprima esclusiva su Prime Video il film action drama Operazione Kandahar. Diretto da Ric Roman Waugh e basato su alcune esperienze effettivamente vissute dallo sceneggiatore Mitchell LaFortune durante i suoi anni di servizio in Afghanistan, il film thriller ha per protagonista l’agente della CIA sotto copertura Tom Harris (interpretato da Gerard Butler) che, dopo essere rimasto inaspettatamente bloccato in un territorio ostile, deve cercare di mettersi in salvo insieme al suo interprete afgano.

La trama di Operazione Kandahar

Dopo aver sabotato un reattore nucleare iraniano, l’agente sotto copertura Tom Harris scopre che qualche informatore ha denunciato il coinvolgimento della CIA nella distruzione del reattore e che anche il suo nome è stato rivelato, tanto che la sua foto è apparsa nei notiziari televisivi. Ora che la sua copertura è saltata e la missione è compromessa, Tom ha trenta ore di tempo per raggiungere l’aeroporto di Kandahar, in Afghanistan, e lasciare il Paese.

L’impresa non è semplice, ovviamente: ci sono diverse persone sulle tracce di Tom con l’obiettivo di catturarlo o ucciderlo e anche il traduttore afghano Mo (interpretato da Navid Negahban), che lo sta aiutando a uscire dal Paese, nutre in realtà dei risentimenti contro i signori della guerra e le forze occidentali.

Curiosità: il film si ispira ad alcune storie vere

La sceneggiatura è firmata da Mitchell LaFortune, che ha preso ispirazione dalle storie vere raccolte durante il suo periodo come ufficiale della Defense Intelligence Agency in Afghanistan.

In particolare, ha sottolineato lo sceneggiatore, l’ispirazione è arrivata dalle ultime due esperienze vissute in Afghanistan occidentale, vicino al confine con l’Iran, dove effettivamente si svolge la maggior parte del film. «Una cosa su cui ci siamo davvero impuntati nel film è stata mostrare quanta più realtà possibile», ha spiegato LaFortune. «Non è necessario essere d’accordo con la politica estera iraniana per capire che coloro che operano lì sono esseri umani e fanno ciò che pensano sia nel migliore interesse del loro Paese».

«Ho amato il modo in cui la sceneggiatura di Mitch ha dato voce a tutte le parti coinvolte in questo ciclo ininterrotto di guerra in Medio Oriente», ha detto il regista Ric Roman Waugh. «Trovare così tanta empatia anche in coloro che inseguono i nostri eroi è un’impresa straordinaria. L’azione, per me, deve provenire da una spinta emotiva, così da sentirci elettrizzati, spaventati, ansiosi o tesi proprio come lo sono i personaggi».

«Tom e Mo hanno la stessa importanza all’interno della sceneggiatura, per mostrare come questi diversi governi e culture lavorano insieme e anche l’uno contro l’altro», ha aggiunto LaFortune. «Ho trascorso anni in Afghanistan e ho trascorso anni lavorando con un ragazzo che si chiama davvero Mo, immergendomi nella cultura. Il mio obiettivo era dunque realizzare un film d’azione che fosse estremamente rispettoso del Paese, della cultura e delle persone che ho incontrato lì e che stanno cercando di fare la differenza».

Il cast di Operazione Kandahar

Il cast del film Operazione Kandahar include i già citati Gerard Butler e Navid Negahban. Ci sono inoltre Ali Fazal, Bahador Foladi, Travis Fimmel, Nina Toussaint-White, Vassilis Koukalani, Mark Arnold, Corey Johnson, Ravi Aujla, Ray Haratian e Tom Rhys Harries.

Il film è prodotto da Basil Iwanyk, Erica Lee, Brendon Boyea, Gerard Butler, Alan Siegel, Scott Lastaiti, Christian Mercuri e Ali Jaafar. I produttori esecutivi invece sono Andrea Dimity, Will Flynn, Jonathan Fuhrman, Danielle Robinson, David Haring, Roman Viaris, Peter Smith, Sam Barnett, James Masciello, Matthew Sidari e Tom Ortenberg.

Operazione Kandahar in streaming

Il film Operazione Kandahar è disponibile dal 24 agosto 2023 su Prime Video.