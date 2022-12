Tutti i film di Natale su Sky e NOW

La magia del Natale trova casa (anche) su Sky e in streaming su NOW. In occasione delle festività a cavallo tra il 2022 e il 2023, infatti, è stato dedicato un intero canale – si chiama Sky Cinema Christmas – ai film per tutta la famiglia e per tutti i gusti perfetti da vedere in queste settimane. Tra i titoli da cercare on demand c’è ad esempio Chi ha incastrato Babbo Natale?, una divertente e moderna favola di Natale di e con Alessandro Siani e con Christian De Sica, Diletta Leotta e Angela Finocchiaro.

Ecco gli altri film di Natale da vedere su Sky e in streaming su NOW, anche on demand.

Il piccolo Lord

Con Rick Schroder e Alec Guinness e tratto dal romanzo di Frances H. Burnett, questo film è uscito nel 1980 ma è ancora oggi un commovente film costantemente riproposto durante le festività natalizie.

Gremlins

Black comedy di ambientazione natalizia, questo classico intramontabile è diretto da Joe Dante e prodotto da Steven Spielberg.

S.O.S. Fantasmi

Proprio come accade in Canto di Natale, in questo film Bill Murray è un cinico produttore televisivo che viene visitato da tre fantasmi.

Bianco Natale

Classico del 1954 con Bing Crosby, questo film ha per protagonisti due amici, ex soldati, che conoscono due sorelle e decidono di unirsi a loro per organizzare degli spettacoli natalizi.

La vita è meravigliosa

Il protagonista di questo film è un uomo che, in preda alla disperazione e dopo aver dedicato la vita al prossimo, decide di suicidarsi la Vigilia di Natale. Viene però soccorso da un angelo. In questa intramontabile opera di Frank Capra recita James Stewart.

Dickens – L’uomo che inventò Il Natale

Canto di Natale è uno dei grandi classici del Natale: in questo film Dan Stevens veste i panni dello scrittore inglese che diede vita all’opera letteraria.

A Christmas Number One

In questa commedia natalizia Sky original con Freida Pinto e Iwan Rheon un manager trova il brano perfetto per la sua boyband: è scritto da un musicista metal che ha promesso alla nipote malata di far arrivare il brano in vetta alle classifiche entro Natale.

La banda dei Babbi Natale

Uscito nel 2010, in questo film l’atmosfera natalizia è arricchita dalla simpatia del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Fanno parte dell’offerta natalizia di Sky e NOW anche le commedie italiane Il primo Natale con Ficarra e Picone; Un Natale per due con Enrico Brignano e Alessandro Gassmann; Un Natale con i fiocchi con Alessandro Gassmann e Silvio Orlando; e La Befana vien di notte 1 e 2.

La festa prima delle feste

Con Jason Bateman, Jennifer Aniston e T.J. Miller, il film racconta il tentativo di evitare la chiusura dell’azienda di famiglia e il licenziamento dei dipendenti con una grande festa organizzata per un importante cliente.