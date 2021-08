Tutti i nuovi prodotti Apple in arrivo questo autunno

Come ogni anno l’attesa intorno ai prossimi smartphone con la Mela sul retro è alta, ma forse mai come quest’anno c’è tanta carne sul fuoco di Apple. L’azienda di Cupertino, dicono le indiscrezioni, ha ancora molti prodotti in rampa di lancio, a differenza di Samsung che ad esempio – Galaxy S21 FE a parte – ha con Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 ha terminato le presentazioni di rilievo per il 2021.

Nella sua newsletter settimanale, Mark Gurman di Bloomberg ha fatto il punto intorno ai prossimi prodotti di Apple, i diversi che arriveranno entro fine anno e quelli che potrebbero arrivare nei primi mesi dell’anno prossimo. I primi ad arrivare in ordine temporale saranno gli iPhone 13, la cui gamma sarà declinata come per gli iPhone attuali in un totale di quattro varianti: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ed iPhone 13 Pro Max. Quasi sicuramente ad affiancarli ci saranno i nuovi Apple Watch e la terza generazione di AirPods, le famosissime cuffiette auricolari wireless della Mela. Dovrebbe esserci spazio anche per iPad mini 6 ed iPad 9, mentre MacBook Pro con chip M1X dovrebbe chiudere il giro delle novità del 2021.

iPhone 13

Il cerchio intorno agli iPhone 13 sta per chiudersi. Sui prossimi smartphone di Cupertino si è detto tanto negli ultimi mesi, ed ancor più nelle ultime settimane. Secondo le informazioni di Gurman, i prossimi “melafonini" saranno quelli che un tempo Apple avrebbe identificato con la lettera “S", quindi con delle novità hardware e funzionali ma non estetiche.

Almeno non stravolgenti. Una lieve novità estetica arriverà dalla leggera riduzione alle dimensioni del notch, cioè la “tacca" sulla parte superiore del display che contiene la capsula auricolare, la fotocamera per i selfie e la tecnologia necessaria allo sblocco sicuro con il volto. Oltre ad un notch più piccolo, sugli iPhone 13 non dovrebbe esserci altro.

Sono però attesi dei cambiamenti non estetici, ma visibili. Per esempio è quasi certo che il display degli iPhone Pro avrà frequenza di aggiornamento di 120 Hz grazie alla tecnologia LTPO (a basso consumo), una novità assoluta per gli iPhone che porterà una maggiore fluidità nell’utilizzo. Attese novità rilevanti sulle fotocamere, specie quelle delle varianti Pro. La ultra grandangolare in particolare riceverà, si dice, degli aggiornamenti notevoli.

Apple Watch Series 7

Per Apple Watch Series 7 è atteso un design leggermente rivisto con linee meno smussate, quindi coerenti al nuovo corso di iPhone, e di conseguenza con un display meno curvo ai bordi, più piatto. Neanche a dirlo arriverà un nuovo chip in grado di offrire prestazioni e consumi migliori.

AirPods 3

Sugli AirPods 3 non arrivano buove notizie per gli amanti del design attuale degli auricolari, che secondo Gurman avranno una forma più simile a quella degli AirPods Pro e quindi più vicina agli in ear. Non ci sono dubbi, dice, che sarà l’aggiornamento più grande mai ricevuto dagli AirPods dall’esordio.

iPad mini 6 ed iPad 9

Per iPad mini ci sarebbero grosse novità in vista. Sarà “riprogettato completamente, ed è destinato ad essere uno degli iPad più amati dai clienti Apple", con un chip A15 Bionic (lo stesso degli iPhone 13), un ingresso USB-C ed uno Smart Connector magnetico simile a quello di iPad Air ed iPad Pro.

Per Gurman arriverà anche un iPad 9 “più sottile e veloce", il modello entry level dedicato agli studenti o a coloro che vogliono un tablet con la Mela senza spendere cifre eccessive.

MacBook Pro con chip M1X

MacBook Pro con chip M1X non sarà svelato a settembre, dice Gurman. Secondo cui Apple presenterà l’aggiornamento a novembre, introducendo le dimensioni da 14 e 16 pollici, il chip M1X ed i display di tipo mini LED.