I televisori a 43 pollici sono modelli molto richiesti sul mercato, infatti si tratta di dispositivi davvero equilibrati, una soluzione ideale per chi vuole acquistare un TV con un buon rapporto qualità-prezzo. In commercio si possono trovare tantissimi prodotti differenti, con la possibilità di scegliere televisori Full HD o 4K, con proposte per ogni fascia di prezzo fino agli smart TV top di gamma compatibili con gli assistenti virtuali. Vediamo quali sono i migliori TV a 43 pollici da comprare e quali aspetti considerare per l’acquisto.

Come scegliere il TV da 43 pollici giusto

La scelta del televisore da 43 pollici richiede un po’ di attenzione, infatti orientarsi tra i numerosi modelli disponibili non è semplice, soprattutto se non si sa bene quali caratteristiche valutare. Innanzitutto, un aspetto essenziale riguarda la qualità di risoluzione, con la possibilità di trovare TV Full HD, più economici e accessibili, altrimenti per l’alta definizione Ultra HD è possibile comprare un TV 4K nella versione da 43 pollici. Ovviamente, bisogna mettere in conto un prezzo più alto, tuttavia si tratta di un’opzione ottimale per immagini più dettagliate e un’esperienza video più coinvolgente.

Oltre alla risoluzione è importante stabilire il tipo di tecnologia del dispositivo, ad esempio preferendo un TV LED affidabile ed efficiente, oppure acquistare un modello più avanzato scegliendo un televisore QLED. I TV LED garantiscono bassi consumi energetici e immagini piuttosto chiare, una luminosità ottimale e un prezzo conveniente. I televisori QLED sono migliori per i colori e la luminosità, inoltre il consumo è più contenuto rispetto agli OLED. Purtroppo non ci sono TV OLED da 43 pollici, infatti questa tecnologia richiede uno schermo più grande, quindi bisogna almeno acquistare un televisore da 50-55 pollici in su.

Prima di comprare il televisore da 43 pollici è fondamentale prestare attenzione alla classe energetica, usando le nuove etichette europee per controllare le performance energetiche del prodotto ed evitare di acquistare apparecchi troppo energivori. Tra le funzionalità è consigliabile optare per un TV con HDR, una tecnologia che consente di migliorare la qualità dell’immagine con la regolazione automatica di luce e colori durante la riproduzione. A seconda del modello il televisore può supportare i formati HDR10+ o Dolby Vision, entrambi in grado di fornire prestazioni eccellenti nei contenuti video.

Dopodiché, è necessario considerare le funzionalità smart del televisore, come l’integrazione con Alexa o la compatibilità con Google Assistant, per gestire il televisore con i comandi vocali attraverso appositi telecomandi smart. Inoltre, bisogna sempre verificare le app supportate dal TV da 43 pollici, la qualità audio e la connettività. Al giorno d’oggi il televisore si usa spesso in modalità wireless, quindi è indispensabile la presenza di un modulo Wi-Fi, ancora meglio se abbinato al Bluetooth e alla tecnologia NFC. Ad ogni modo, non devono mancare porte USB e HDMI aggiornate, oltre a un ingresso per il collegamento con il cavo Ethernet.

I migliori TV 4K a 43 pollici

I televisori 4K Ultra HD rappresentano la scelta ideale per vedere contenuti video in alta definizione, usufruendo di immagini dettagliate e uno standard di risoluzione superiore rispetto al Full HD. Ecco alcuni dei migliori TV a 43 pollici 4K da acquistare.

Samsung TU7190

Un eccellente televisore da 43 pollici 4K è il Samsung TU7190, proposto con il nuovo Crystal Display per la risoluzione Ultra HD, abbinato al processore Crystal 4K ottimizzato per l’alta definizione. Questo dispositivo garantisce immagini eccezionali, con una resa cromatica brillante e un’ampia gamma di colori. L’accesso può essere 100% wireless grazie al modulo Wi-Fi, altrimenti c’è la porta per il collegamento del cavo Ethernet. Il design è raffinato ed elegante con uno stile minimalista e bordi sottili, con HDR per le immagini dinamiche e tecnologia Game Enhancer per ridurre l’input lag quando viene usato come TV per il gaming.

Caratteristiche principali

TV LED 4K UHD

HDR con HDR10+

Processore Crystal 4K

Smart TV Tizen

Compatibile con Alexa

Classe energetica G

Ricevitore DVB-T2/S2

Game Enhancer

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

LG 73006LC

Con il TV a 43 pollici 4K LG 73006LC è possibile guardare serie TV, film e contenuti sportivi beneficiando di un’esperienza video coinvolgente, grazie alla risoluzione UHD e al processore quad core che passa automaticamente all’effetto full motion quando necessario. Ovviamente c’è il supporto delle immagini in HDR, rafforzato dalla compatibilità con i formati HDR10 e HLG Pro, con audio Ultra Surround per un suono realmente immersivo. Questo modello di LG offre anche la predisposizione per il gaming, con HGiG mode per ottimizzare la reattività dello schermo.

Caratteristiche principali

TV LED 4K UHD

HDR con HDR10 e HLG Pro

Processore Quad Core

Compatibile con Alexa

Classe energetica G

Ricevitore DVB-T2/S2

HGiG Mode

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

Hisense AE7200F

Per assistere a film, serie TV ed eventi sportivi in alta definizione uno dei televisori 4K da 43 pollici migliori è l’Hisense AE7200F, in grado di assicurare una risoluzione Ultra HD con HDR per ottimizzare le immagini anche nei contesti più dinamici. Questo dispositivo viene venduto con il triplo tuner, ovviamente con ricevitore per il digitale terrestre e il satellitare. Per la connettività ci sono il modulo Wi-Fi, la predisposizione per il collegamento con il cavo Ethernet, le porte USB 2.0 e HDMI, con un peso inferiore a 8 chilogrammi e un design con cornice ultra sottile.

Caratteristiche principali

TV LED 4K UHD

HDR con HDR10+

Smart TV Vidaa u3.0

Alexa integrata

Classe energetica G

Ricevitore DVB-T2/S2

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

Philips Ambilight 7805/12

Uno dei migliori televisori 4K da 43 pollici è il Philips Ambilight 7805/12, un TV LED compatibile con la risoluzione Ultra HD, con un design moderno e Alexa integrata per la gestione anche tramite comandi vocali. Questo modello di nuova generazione dispone del processore P5 Perfect Picture, per immagini sempre brillanti e accurate con HDR e HDR10+. Per l’esperienza video il televisore supporta anche Dolby Vision e lo standard audio Dolby Atmos, inoltre è possibile realizzare il mirroring dello schermo per collegare il display dello smartphone in modo wireless.

Caratteristiche principali

TV LED 4K UHD

HDR con HDR10+ e Dolby Vision

Processore P5 Perfect Picture

Alexa integrata

Classe energetica G

Ricevitore DVB-T2/S2

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

I migliori smart TV a 43 pollici

Alcuni televisori mettono a disposizione funzionalità smart più avanzate, come l’integrazione di Alexa per i comandi vocali o piattaforme più complete per gestire le app, oltre a una qualità di risoluzione Ultra HD per l’alta definizione. Vediamo quali sono i migliori smart TV a 43 pollici 4K e Full HD disponibili sul mercato.

TCL P615

Uno smart TV 4K da 43 pollici economico è il modello TCL P615, un televisore con sistema operativo Android TV 9.0 e risoluzione Ultra HD, con HDR e supporto per il formato HDR10+. L’apparecchio vanta un basso consumo energetico con omologazione alla classe E, inoltre è compatibile sia con Alexa sia con Google Assistant, per utilizzare i comandi vocali e agevolare la gestione delle varie funzionalità smart. Il design senza bordi è moderno e minimalista, mentre la connettività è veramente completa con Bluetooth, modulo Wi-Fi, ingresso per il cavo Ethernet, porte HDMI e USB.

Caratteristiche principali

TV LED 4K UHD

HDR con HDR10+

Smart TV Android 9.0

Compatibile con Alexa e Google Assistant

Classe energetica E

Ricevitore DVB-T2/S2

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

LG UN71006LB

Un ottimo modello per chi vuole guardare film e serie TV in modo ottimale è il televisore da 43 pollici LG UN71006LB, un TV LED 4K Ultra HD uscito sul mercato nel 2020. Il display IPS presenta la retroilluminazione a LED e un ampio angolo di visione, con un sistema specifico per ottenere l’esperienza cinema anche a casa, inoltre ci sono Disney+ e l’app Apple TV inclusi. La presenza dell’assistente virtuale di Amazon integrato permette di sfruttare appieno tutte le skills di Alexa, mentre il potente processore quad core real 4K garantisce una definizione elevata e immagini più vive.

Caratteristiche principali

TV LED 4K UHD

Processore quad core

Smart TV webOS 5.0

Alexa, app Apple TV e Disney+ integrati

Classe energetica G

Ricevitore DVB-T2/S2

HGIG Mode

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

Hisense AE7000F

Tra i migliori smart TV 4K a 43 pollici c’è l’Hisense AE7000F, un televisore proposto con Alexa integrata in esclusiva Amazon con tecnologia cloud-based. Si tratta di un TV LED con risoluzione Ultra HD e HDR, con supporto per il formato HDR10+ e lo standard Dolby DTS, ricevitore per il digitale terrestre e il satellitare. Il sistema operativo Vidaa u3.0 propone una piattaforma ottimizzata per la gestione delle app, compatibile con tantissime applicazioni come Amazon Prime Video, DAZN, Chili TV, TimVision e Netflix, inoltre ci sono il modulo Wi-Fi incorporato e la connettività Bluetooth.

Caratteristiche principali

TV LED 4K UHD

Smart TV Vidaa u3.0

Alexa integrata in cloud

Classe energetica G

Ricevitore DVB-T2/S2

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

LG LM6300

Uno smart TV affidabile ed efficiente è il modello LG LM6300, un televisore 43 pollici con qualità di risoluzione Full HD. Il dispositivo è dotato del modulo Wi-Fi integrato per il collegamento wireless, presenta anche la connettività Bluetooth, l’ingresso per il cavo Ethernet , 2 porte USB e 3 HDMI. Il processore quad core assicura prestazioni elevate, con Virtual Surround Plus per un suono davvero immersivo e Dynamic Color Enhancer per garantire un’alta intensità dei colori, mentre la piattaforma WebOS offre un’interfaccia semplice e intuitiva per la gestione delle app della smart TV.

Caratteristiche principali

TV LED Full HD

Smart TV webOS 4.5

Compatibile con Alexa

Classe energetica F

Ricevitore DVB-T2/S2

Funzione 360 VR

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB