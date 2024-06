Un gatto domestico alla scoperta del mondo: ecco la serie Kevin

Fonte foto: Instagram/@plazadeaubrey

Un gatto domestico stufo di vivere con le persone che decide di cercare la sua strada. Di questo parlerà la nuova serie comedy animata Kevin, appena ordinata da Prime Video. La serie è scritta e prodotta esecutivamente da Aubrey Plaza (l’attrice recentemente vista in The White Lotus 2, nella foto) e Joe Wengertm, che è anche showrunner. Anche Dan Murphy è produttore esecutivo. «Siamo entusiasti di lavorare con Joe e Amazon per portare la storia di questo gatto sullo schermo. Non vediamo l’ora che il mondo incontri Kevin!», hanno detto Plaza e Murphy in una nota stampa.

Di cosa parla la serie animata Kevin

Kevin racconterà la storia di un micio domestico che, dopo aver passato la sua intera vita tra le mura di casa, decide di non avere più a che fare con le persone. Ispirato dalla rottura di una coppia, il micio si chiede: «Esiste un mondo in cui non sono un possedimento di qualcuno, ma sono semplicemente… single per il resto della mia vita?».

Melissa Wolfe, responsabile dell’animazione d Amazon MGM Studios, ha commentato: «Raccontata unicamente attraverso la lente di un gatto domestico, questa serie esilarante tocca il tema estremamente riconoscibile della scoperta di sé e del vivere la vita desiderata. Aubrey, Joe e Dan stanno raccontando una storia fantastica e questa è una grande aggiunta alla nostra crescente lista di cartoni animati per i nostri clienti Prime Video globali».

«Il vero Kevin era con me durante alcuni dei miei momenti più tristi», ha aggiunto lo showrunner e produttore esecutivo Joe Wengert. «Questo show è la mia occasione per ringraziarlo, creando un mondo in cui possa trovare una situazione meno deludente per sé stesso».

Kevin, chi c’è dietro la serie animata

Come detto, la serie è scritta e prodotta esecutivamente da Aubrey Plaza e Joe Wengert. Oltre a essere attrice e ad aver preso parte recentemente alla seconda stagione di The White Lotus, Plaza in qualità di produttrice ha già messo la firma su titoli come Ingrid Goes West, Black Bear e The Little Hours. Ha inoltre recitato in Megalopolis, l’ultimo film di Francis Ford Coppola appena presentato a Cannes.

Dan Murphy è parte, insieme ad Aubrey Plaza, di Evil Hag Productions. Inoltre, ha collaborato alla stesura di alcuni libri per bambini. Infine Joe Wengert, che è anche showrunner, è stato autore e produttore esecutivo di Big Mouth. In passato ha lavorato anche a New Girl, Human Resources, Single Parents, Kroll Show, Playing House e Comedy Bang! Bang!.

Quando esce la serie animate Kevin

La serie animata comica Kevin uscirà prossimamente su Prime Video. La data esatta di uscita non è ancora nota.