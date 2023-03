Una scena di The Last of Us è stata censurata

Una scena della serie The Last of Us è stata censurata. Non per il pubblico italiano, in realtà, ma la notizia ha fatto comunque discutere. Non solo per il fatto in sé, ma anche perché rappresenta una sorta di paradosso. L’apprezzatissima serie HBO sta andando in onda in Italia, in contemporanea con gli Stati Uniti, su Sky e in streaming su NOW. Il gran finale della prima stagione è atteso negli Usa per il 12 marzo (13 marzo in Italia) e la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione.

La scena censurata di The Last of Us

Quale scena di The Last of Us è stata censurata, per quale pubblico e perché? Per rispondere a queste domande bisogna parlare dell’episodio sette della serie, intitolato Left Behind, quindi attenzione: seguono spoiler!

La puntata 7 è dedicata al passato di Ellie (Bella Ramsey) nella scuola militare della Fedra e in particolare al rapporto con la sua migliore amica e compagna di stanza Riley (interpretata da Storm Reid).

Riley ed Ellie, dopo che la prima ha abbandonato la scuola militare e si è unita alle Luci, trascorrono insieme una notte in un centro commerciale abbandonato tra divertimenti, giochi e risate. Riley confessa ad Ellie che Marlene, capo delle Luci, l’ha assegnata alla zona di quarantena di Atlanta e dovrà dunque lasciare la città per sempre. Ellie inizialmente si arrabbia, poi cerca di convincere Riley a rimanere. Le due ragazze, infine, si scambiano un bacio. Proprio questa scena è stata censurata da OSN+, il servizio che trasmette The Last of Us in Medio Oriente e Nord Africa.

I commenti alla scena censurata

La decisione di censurare la scena del bacio tra Riley ed Ellie non è sorprendente, dal momento che in molti Paesi serviti da OSN+ l’omosessualità è considerata un reato. Tra l’altro non è nemmeno la prima volta che una serie tv firmata HBO viene mandata in onda da OSN+ al netto delle scene che hanno a che fare con l’omosessualità.

Come ha fatto notare il giornalista Mohamed Khairat su Twitter, però, OSN+ ha trasmesso senza tagli la puntata 3 di The Last of Us, che è quasi interamente dedicata alla storia d’amore tra Bill e Frank. Alcuni utenti si sono chiesti se ciò è successo perché un bacio lesbico viene considerato più scabroso di un bacio gay. Altri hanno fatto notare invece che probabilmente operare una censura sull’episodio 3 sarebbe stato più difficile, dal momento che la relazione tra i due uomini è molto centrale in buona parte della trama.

Comunque sia, le attrici Bella Ramsey, Storm Reid e l’attore Nick Offerman (che interpreta Bill) hanno sempre elogiato il lavoro degli sceneggiatori, difeso la rappresentazione della comunità LGBTQ+ e commentato che se la serie per questo non piace, basta non guardarla.