Via ai lavori: annunciato il documentario sui Simple Plan

La band lo ha annunciata dal palco a Las Vegas: in occasione del 25esimo anniversario della fondazione, è in arrivo un documentario sulla loro storia

Fonte foto: Prime Video

Lo hanno annunciato direttamente dal palco del When We Were Young Festival di Las Vegas: è in arrivo su Prime Video un documentario dedicato ai Simple Plan. La band pop punk è nata ufficialmente nel 1999 a Montréal, ma la sua storia comincia in realtà nel 1995. Alcuni anni più tardi, con i primi due album No Pads, No Helmets… Just Balls e Still Not Getting Any, il gruppo vende oltre sette milioni di copie in tutto il mondo e raggiunge il successo globale.

Documentario sui Simple Plan: l’annuncio live

Il documentario racconterà la storia della band canadese dalle origini a oggi e verrà reso disponibile in streaming in concomitanza con il tour mondiale già in programma per il 25esimo anniversario del gruppo.

Il documentario, ancora senza titolo, è prodotto da Sphere Media. Come accennato, la novità è stata annunciata in questi giorni dal cantante Pierre Bouvier durante il When We Were Young festival a Las Vegas, dove i Simple Plan si stavano esibendo.

Simple Plan, cosa sappiamo del docufilm

«Questo film è il fulcro delle celebrazioni per il 25esimo anniversario della band e probabilmente uno dei progetti più ambiziosi e speciali a cui abbiamo mai preso parte», hanno detto i membri dei Simple Plan in una nota stampa. «Raggiungere questo traguardo è sembrato il momento perfetto per guardarci indietro, riflettere e dare ai nostri fan uno sguardo dall’interno sulle nostre vite, sia in tour che a casa».

La regia è di Didier Charette al quale, hanno aggiunto i membri della band, «abbiamo dato un accesso senza precedenti (…) ai nostri archivi e ci siamo fidati di lui per raccontare la nostra storia».

Il regista ha viaggiato con i Simple Plan per un anno intero, seguendoli durante il loro tour. «Ha davvero catturato l’essenza di chi siamo come band e come persone», hanno proseguito i membri del gruppo. «Siamo così orgogliosi di questo film e non vediamo l’ora che i nostri fan lo guardino e ci conoscano come mai prima».

Chi partecipa al documentario sui Simple Plan

Nel documentario ci saranno alcune riprese di archivio inedite e nuove interviste con i membri della band e altri volti iconici del mondo punk rock, tra cui Mark Hoppus (Blink 182), Avril Lavigne, Dexter Holland & Noodles (The Offspring) e Fat Mike (NoFX).

«I Simple Plan sono una delle band più iconiche degli anni 2000, che hanno dimostrato di resistere continuando a connettersi con un pubblico di tutte le età», ha affermato Shaun Alperin, Head of Content di Prime Video Canada.

«La loro musica e le loro personalità amanti del divertimento hanno ispirato milioni di fan e siamo entusiasti di portare la loro storia su Prime Video». Gli executive producer sono Bruno Dubé, Renaud Chassé e Marie-Hélène Tremblay, mentre Samuel Sauvageau è produttore.

Quando esce il documentario sui Simple Plan

Il documentario sui Simple Plan sarà disponibile su Prime Video nel 2025.

