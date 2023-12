Fonte foto: Vivo

Tra le novità del mercato smartphone del mese di dicembre ci sarà spazio anche per i nuovi Vivo S18 e Vivo S18 Pro. Si tratta di due nuovi smartphone in arrivo in Cina ma attesi anche sul mercato globale. In vista del debutto, la scheda tecnica dei nuovi smartphone di Vivo è già stata svelata da diversi rumor. I nuovi smartphone andranno ad affiancarsi ai recenti Vivo X100 e X100 Pro e a sostituire i Vivo S17 (in foto).

Vivo S18: come sarà

Il Vivo S18 ha tutte le carte in regola per diventare uno dei punti di riferimento della fascia media del mercato. Lo smartphone, infatti, utilizzerà il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, chip svelato poche settimane fa e in grado di offrire prestazioni molto elevate a un prezzo ben più contenuto rispetto agli smartphone top di gamma.

Il nuovo mid-range di Vivo arriverà sul mercato con un display OLED da 6,78 pollici, con risoluzione superiore al Full HD e refresh rate di 120 Hz. Il pannello avrà una luminosità massima di 2.800 nit. Come da tradizione, Vivo proporrà varie combinazioni di RAM e storage, fino a 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Da segnalare anche una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80 W. Al momento, non ci sono ancora informazioni dettagliate sul comparto fotografico.

Vivo S18 Pro: come sarà

Come lascia intendere anche il nome, il nuovo Vivo S18 Pro andrà a posizionarsi su una fascia superiore rispetto a S18. Tra le specifiche tecniche ci sarà spazio per il SoC MediaTek Dimensity 9200+ che sarà affiancato da varie combinazioni di RAM e storage. Il display non dovrebbe cambiare e anche la batteria sarà sempre da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80 W.

Il comparto fotografico di Vivo S18 Pro, invece, dovrebbe essere composto da tre sensori. Il sensore principale sarà un Sony IMX920 da 50 Megapixel. Ci saranno anche un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e un sensore teleobiettivo IMX633 da 12 Megapixel con zoom ottico 2X. La fotocamera anteriore, invece, sarà da ben 50 Megapixel.

Vivo S18 e S18 Pro: quando arrivano

Il debutto dei nuovi smartphone Vivo è programmato per il prossimo 14 di dicembre, almeno per quanto riguarda il mercato cinese. In rampa di lancio dovrebbe esserci anche un modello entry level per la nuova serie S18 che potrebbe chiamarsi Vivo S18e. Su questa terza variante, però, al momento non ci sono ancora dettagli precisi.

I nuovi smartphone Vivo, quindi, saranno in vendita in Cina entro la fine del 2023. La variante Global, invece, arriverà nel primo trimestre del 2024. Salvo nuovi cambi di strategia, però, gli smartphone di Vivo non dovrebbero arrivare in Italia, dove il brand ha interrotto le vendite a causa dello scarso successo dei suoi prodotti.