Vodafone, con la nuova Giga Ricarica 10 cambia tutto: come funziona

14 Ottobre 2019 - Dopo la Giga Ricarica 5, dal 15 ottobre arriva la Giga Ricarica 10 di Vodafone: con 10 euro riceviamo 9 euro di traffico e 3 GB di dati, da usare per un mese. Vodafone, quindi, aggiunge una nuova ricarica con promozione obbligatoria che si disattiva automaticamente.

La Giga Ricarica 10 va a sostituire la ricarica standard da 10 euro, con 10 euro di traffico, attualmente in commercio. Verrà venduta negli stessi punti vendita: bar, tabacchi, edicole, punti SisalPay e Lottomatica e anche Autogrill. L’offerta che viene attivata automaticamente con questa ricarica prevede che i GB di traffico siano aggiuntivi, e non sostitutivi, rispetto a quelli già previsti dal piano tariffario scelto precedentemente dall’utente. La mossa di Vodafone di sostituire le ricariche standard con quelle affiancate da una promozione obbligatoria ricalca quanto già fatto da TIM con le sue Ricarica+. Dal 15 ottobre le ricariche da 5 e 10 euro con credito equivalente sono disponibili solo online: dall’app MyVodafone e dal sito ufficiale dell’operatore, oltre che dalle banche online e dagli sportelli bancomat e Postamat.

Giga Ricarica 10: come funziona

La Giga Ricarica 10 di Vodafone costa 10 euro e offre 9 euro di traffico telefonico. L’euro restante serve ad attivare la promozione obbligatoria per avere 3 GB di dati da usare entro un mese dalla ricarica. Al termine del mese la promozione si disattiva automaticamente. Dopo aver ricaricato con Giga Ricarica 10, il cliente riceve due SMS di avviso: il primo è relativo alla ricarica di 9 euro del credito, il secondo è relativo all’attivazione del traffico dati aggiuntivo. A fine mese si riceve un ultimo SMS, che conferma la disattivazione della promozione obbligatoria. Se in un solo giorno effettuiamo due ricariche Giga 10, i dati delle promozioni si sommeranno, mentre se lo facciamo in due giorni differenti no. Quindi, facendo due Giga Ricarica 10 oggi avremo 18 euro di traffico e 6 GB di dati da usare nei trenta giorni successivi. Se facciamo una Giga Ricarica 10 oggi e una domani, avremo 18 euro di traffico e 3 GB di dati che scadranno un mese dopo la data della seconda ricarica.

In arrivo una ricarica Vodafone da 13 euro

Oltre la Giga Ricarica 5 e la Giga Ricarica 10, c’è anche un nuovo taglio di ricarica Vodafone che potrebbe arrivare già il 15 ottobre: la ricarica da 13 euro. Tale taglio di ricarica servirebbe agli utenti che hanno sottoscritto promozioni dal costo inferiore ai 15 euro e che, con una ricarica da 20 euro si ritroverebbero con del credito aggiuntivo poco utile nel quotidiano.