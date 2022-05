Voglia di vacanza? Cinque film su viaggi indimenticabili

On the road in solitaria, indimenticabili viaggi tra amici o magari avventure familiari al limite del comico. Qualunque sia il tipo di vacanza che si ha in mente, si può anticipare il piacere della vera partenza gustando queste e altre imprese in uno dei tanti film in tema disponibili in streaming.

In La nostra vacanza in Scozia (su Prime Video), ad esempio, Doug e Abi viaggiano nelle Highlands insieme ai tre figli che, come si scoprirà nel corso della buffa storia, non sanno tenere un segreto. Sulla stessa piattaforma altrimenti c’è Le vacanze del piccolo Nicolas, film spensierato del 2014 in cui il giovane protagonista vive un’estate memorabile al mare. Su Sky on demand e in streaming su NOW invece si trova da poco Quelle brave ragazze, avventura on the road in Spagna con Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti. Quali altri titoli scegliere per sognare le vacanze? Ecco qualche idea.

Mangia Prega Ama

Quando si parla di film di viaggio, questo grande classico non può mancare all’appello. Nella pellicola (disponibile su Netflix) l’affascinante Julia Roberts affronta un lungo viaggio, denso di emozioni, attraversando mezzo mondo: dall’Italia all’India, fino a Bali. Ogni tappa segna un’evoluzione interiore profonda e, alla fine dell’esperienza, la protagonista tornerà ad amare e a sorridere.

Viaggio in Groenlandia

Poco noto ma delizioso, questo simpatico film del 2016 (disponibile su Netflix) ha per protagonisti due attori dilettanti che lasciano Parigi per raggiungere un villaggio isolato della Groenlandia, dove si immergono nell’antica cultura inuit. È il titolo perfetto per lasciarsi incantare dalle atmosfere mozzafiato del Grande Nord.

Sex and the City 2

Un viaggio tra amiche nella scintillante Abu Dhabi per scoprire quanto può essere lussuosa un’esperienza nella terra degli sceicchi. È la trama del film Sex and the City 2, disponibile su Netflix e con protagoniste le immancabili Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha.

On The Road

Quale film migliore per accendere la voglia di partire, se non questa pellicola tratta dall’omonimo iconico romanzo di Jack Kerouac? Uscito nel 2012, è attualmente disponibile su Prime Video, dura poco più di due ore e include nel cast Kirsten Dunst, Tom Sturridge, Viggo Mortensen, Amy Adams e Alice Braga. La trama racconta il viaggio avventuroso ed emozionante di tre giovani che, pur muovendosi nello spazio fisico e sconfinato degli Stati Uniti, compiono soprattutto un viaggio di ricerca interiore.

Coco

È uno degli ultimi capolavori in casa Disney Pixar. Uscito nel 2017, è la scelta giusta per immergersi nei colori e nelle atmosfere della calda terra messicana. Il protagonista, Miguel, vive in una famiglia numerosa nella quale la musica è assolutamente bandita. La ragione di questo divieto affonda le sue radici nel passato e in una storia tutta da scoprire attraverso un incredibile viaggio in un altro mondo. Il film si può vedere su Disney+.