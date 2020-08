WhatsApp si aggiorna, in arrivo 138 nuove emoji: ecco quali sono

Dopo tante voci su possibili nuove funzionalità, la versione beta di WhatsApp si aggiorna finalmente con qualcosa di nuovo e di sostanziale. Nella versione 2.20.197.6 di WhatsApp beta per Android sono disponibili 138 nuove emoji che gli utenti possono utilizzarle per personalizzare le chat. Si tratta di un aggiornamento che avviene quasi ogni anno da parte degli sviluppatori a seguito del rilascio di tutte le nuove emoticon da parte di Unicode.

I ragazzi di WaBetaInfo hanno pubblicato sul loro blog le immagini di tutte le 138 nuove emoticon e ce ne sono molte simpatiche e carine. Per arrivare a un numero così considerevole bisogna tener conto che in alcuni casi si tratta solamente di rivisitazioni di emoji già presenti sull’app. Non si tratta sicuramente di una grande novità, come potrebbe essere il rilascio dello strumento che permette di usare lo stesso profilo su più dispositivi, ma sicuramente è un qualcosa in più che arricchisce le conversazioni con i propri amici.

Quali sono le 138 nuove emoji disponibili su WhatsApp

C’è l’imbarazzo della scelta tra le nuove 138 emoji rilasciate per WhatsApp. Si va dal pittore, al medico, fino all’astronauta. Aggiunte anche nuove emoji sul tema accessibilità, in modo da rendere ancora più plurale l’applicazione. Come già detto, in molti casi si tratta delle stesse emoticon che cambiano per il colore della pelle.

Come avere le 138 nuove emoji di WhatsApp

La emoticon sono state aggiunte nella versione beta di WhatsApp per Android numero 2.20.197.6, quindi è necessario aggiornare l’applicazione almeno a questa versione. Per diventare dei beta tester è necessario scaricare l’app ad hoc di WhatsApp, disponibile direttamente sul sito ufficiale.