WhatsApp si aggiorna con novità importanti: quali sono

Gli sviluppatori di WhatsApp si stanno preparando per rilasciare ufficialmente la funzione che permette di aggiungere un nuovo contatto tramite il QR Code (già disponibile per WhatsApp Business), ma nel frattempo si stanno concentrando anche su piccoli miglioramenti che arriveranno in futuro. La conferma arriva dai ragazzi di WaBetaInfo che sul loro blog hanno pubblicato una notizia su una nuova versione beta di WhatsApp per iPhone (la numero 2.20.70.22) che porta con sé novità interessanti.

La più importante riguarda il miglioramento delle scorciatoia per inviare messaggi o contenuti multimediali ai propri contatti preferiti di WhatsApp senza perdere troppo tempo. La novità era già stata annunciata nelle settimane precedenti e ora approda ufficialmente sulla versione beta. Lo strumento dovrebbe essere compatibile con iOS 13.6, nuova versione del sistema operativo mobile di Apple, disponibile per il momento solo in beta. L’altra novità presente in questo aggiornamento di WhatsApp riguarda la modalità scura: è cambiata la tonalità del verde che fa da sfondo ai messaggi. Ecco tutte le novità della nuova versione beta di WhatsApp.

WhatsApp per iOS, le nuove scorciatoie per i contatti

Le scorciatoie per inviare rapidamente messaggi, immagini, video, Tweet e più in generale qualsiasi contenuto presente in rete ai propri contatti preferiti su WhatsApp erano state annunciate nelle settimane precedenti e per alcuni utenti erano già disponibili su WhatsApp 2.20.70. Con il nuovo aggiornamento sono state rese disponibili per tutti.

Come funzionano? Quando si preme il pulsante condividi su un contenuto e si apre il menu con le app, ora sono presenti anche i contatti di WhatsApp, compresi i gruppi dove scriviamo più frequentemente. Lo strumento è compatibile con iOS 13.6 e dovrebbe arrivare quando Apple deciderà di rilasciare ufficialmente questa nuova versione del suo sistema operativo mobile.

WhatsApp, cambia la modalità scura

Piccoli miglioramenti grafici anche per il Tema Scuro. Gli sviluppatori sono intervenuti sulla tonalità del verde utilizzato per evidenziare i messaggi che inviamo. Nella prima versione della dark mode il verde era molto scuro, mentre ora si è optato per una tonalità leggermente più chiara.

Infine, gli sviluppatori sono intervenuti anche su piccoli bug emersi nelle ultime settimane che creavano problemi con alcune funzionalità dell’app.

Come aggiornare WhatsApp

Tutte le novità sono presenti nella versione beta di WhatsApp per iOS, la numero 2.20.70.22. Per accedere al programma di beta testing bisogna scaricare una versione differente dell’app di WhatsApp, consigliata solamente a persone che hanno un po’ più di esperienza con il mondo degli smartphone.