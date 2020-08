WhatsApp si lavora alla chat unica con Instagram e Messenger: cosa cambia

Lo scorso luglio abbiamo riportato la notizia lanciata dall’utente italiano Alessandro Palluzzi che su Twitter pubblicò alcuni screenshot che mostravano l’inizio dei lavori da parte di Facebook per l’unificazione delle piattaforma di messaggistica WhatsApp, Instagram Direct e Messenger. E ora possiamo dire che in questo ultimo mese ci sono stati dei passi importanti: alcuni giornalisti di The Verge, dopo aver aggiornato l’app di Instagram su Android e iOS, hanno trovato ad accoglierli una nuova schermata che li informava della possibilità di utilizzare Messenger su Instagram al posto dei Direct.

Premendo sul bottone Update presente alla fine della schermata, l’icona dei Direct (l’aeroplano) viene sostituita con quella di Messenger. In tutta questa vicenda, però, c’è un lato negativo: nonostante il cambio di icona e l’annuncio tramite la schermata, non è ancora possibile scrivere a un amico su Messenger utilizzando Instagram. Si tratta per il momento solo di un annuncio che nelle prossime settimane diventerà operativo. E in tutto questo rientra anche WhatsApp.

L’applicazione di messaggistica, infatti, sarà il prossimo obiettivo dell’unificazione. Anche WhatsApp fa parte del grande progetto di Mark Zuckerberg di realizzare un’unica piattaforma di messaggistica nella quale gli utenti di WhatsApp, Instagram Direct e Messenger possono dialogare senza pensare a quale applicazione stanno utilizzando.

Instagram Direct e Messenger, parte l’unificazione

La notizia lanciata dai giornalisti di The Verge, uno dei portali statunitensi di tecnologia più affabili, è una vera e propria “bomba”. Senza nessun preavviso Instagram ha deciso di aggiornare per alcuni editor l’applicazione mostrando la schermata che annuncia della nuova possibilità per messaggiare su Instagram (There’s a New Way to Message on Instagram, questo il messaggio in inglese).

Inoltre, l’icona dei Direct di Instagram è stata sostituita con quella di Messenger, anche se al momento ancora non è possibile utilizzare la piattaforma di messaggistica di Facebook per chattare. Una vera e propria rivoluzione che dovrebbe portare a breve a una sorta di unificazione tra Messenger e Instagram Direct. Se inviamo un messaggio dai Direct a un nostro amico, lui potrà rispondere da Messenger e viceversa. Non sarà più importante quale app si utilizza per messaggiare, l’importante è che lo si faccia con una di Facebook.

Oltre a questa importante novità, con l’ultimo aggiornamento sono arrivate anche altre funzioni su Instagram Direct: è possibile rispondere ai messaggi utilizzando le Reaction, si può replicare direttamente a un messaggio e l’interfaccia utente è stata cambiata.

Fusione WhatsApp, Instagram Direct e Messenger, cosa c’è di vero

Lo sviluppatore italiano Alessandro Palluzzi a luglio scorso aveva trovato dei riferimenti all’interno di Facebook su WhatsApp. Segnale inequivocabile del fatto che gli sviluppatori stanno lavorando a un’unificazione a tre delle app di messaggistica. Quella tra Instagram Direct e Messenger è solo il primo passo: a breve potrebbe esserci anche quella con WhatsApp, almeno per pochi utenti in modo da poterla testare accuratamente.

Infatti, i problemi da risolvere sono tanti: in primis gli sviluppatori di Facebook devono essere certi del fatto che l’unificazione delle app non porti dei problemi nelle varie funzionalità di WhatsApp, Instagram Direct e Messenger. Il lavoro deve essere certosino e soprattutto sarà abbastanza lungo.

Per vedere all’opera l’idea di Zuckerberg di unificare tutte le piattaforme di messaggistica bisognerà aspettare almeno il 2021, se non il 2022.