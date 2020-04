WhatsApp si aggiorna, arrivano nuovi sticker speciali

WhatsApp non si ferma e per affrontare al meglio l’emergenza che stiamo vivendo ha appena rilasciato una piccola novità: degli sticker personalizzati realizzati insieme all’Organizzazione mondiale della Sanità. Il nome del pacchetto degli sticker è evocativo: “Insieme a casa”. Per sconfiggere il Covid-19 e diminuire il contagio bisogna restare a casa e anche WhatsApp ce lo vuole ricordare con un nuovo pacchetto di sticker.

Non si tratta dell’unica iniziativa lanciata dall’applicazione di messaggistica insieme all’OMS in questo periodo: l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, ha lanciato un account in italiano dove poter trovare informazioni sempre aggiornate sull’epidemia. WhatsApp, invece, sta cercando di essere il più vicino possibile agli utenti: prima ha introdotto dei nuovi strumenti per scovare le fake news legate al Covid-19, poi ha aumentato il limite delle videochiamate fino a 8 partecipanti. L’obiettivo è far restare le persone a casa e comunicare tramite chiamate e videochiamate di gruppo. Per quanto riguarda i nuovi sticker, sono disponibili gratuitamente per tutti gli utenti: il rilascio sta avvenendo in queste ore.

Come utilizzare i nuovi sticker dell’OMS su WhatsApp

Insieme a casa. Un nome non casuale quello scelto dall’OMS e da WhatsApp per i nuovi sticker pensati appositamente per il periodo che stiamo vivendo. Si tratta di un pacchetto di una ventina di sticker che, come si può vedere dall’immagine, raffigurano i vari momenti della giornata in tempo di lockdown.

Inoltre, ci sono degli sticker dedicati al personale sanitario, messo a dura prova dal Covid-19, all’importanza di lavarsi correttamente le mani, al mantenere la giusta distanza dagli altri e, infine, il pugno con la frase “Insieme ce la faremo”.

Il nuovo pacchetto di sticker è in fase di rilascio in tutto il Mondo e lo potete trovare all’interno della libreria presente su WhatsApp. Per farlo bisogna aprire l’applicazione, entrare in una conversazione, premere sullo spazio per inserire un messaggio e nella tastiera selezionare l’icona degli sticker. A questo punto premete l’icona con la rotellina ed entrate nella sezione Sfoglia: qui potrete trovare il pacchetto di sticker “Insieme ce la faremo”. Basterà scaricarlo per poterli utilizzare nelle proprie conversazioni.

Gli sticker sono disponibili in nove lingue: arabo, francese, tedesco, indonesiano, italiano, portoghese, russo, spagnolo e turco.