Windows, questa funzione cambia tutto: chi può usarla

Finalmente l'AI arriva in Esplora File con la ricerca semantica di Windows 11: ora non serve più ricordare il nome dei file

Microsoft continua a investire massicciamente nell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di integrare questa tecnologia in modo sempre più pervasivo nei suoi prodotti. Un esempio significativo di questa strategia è la nuova funzione di “ricerca semantica” di Windows 11, che promette di trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con i propri computer.

Questa nuova funzionalità rende la ricerca di file, impostazioni e altri contenuti non solo più rapida ma anche più intuitiva, sfruttando la potenza dell’IA per comprendere il linguaggio naturale e le intenzioni degli utenti.

Cos’è la ricerca semantica di Windows 11

La ricerca semantica in Windows 11 rappresenta un notevole passo avanti rispetto ai tradizionali metodi di ricerca basati su parole chiave. Invece di richiedere agli utenti di ricordare nomi esatti di file o impostazioni specifiche, la nuova funzione permette di effettuare ricerche in Esplora File o tra le impostazioni del computer utilizzando un linguaggio naturale.

Ad esempio, un utente può cercare “foto del tramonto sul ponte” invece di dover ricordare il nome esatto del file immagine, oppure può chiedere “cambia il mio tema” per accedere rapidamente alle impostazioni di personalizzazione del sistema.

Questo è reso possibile grazie all’indicizzazione semantica, che lavora in sinergia con l’indicizzazione tradizionale per analizzare il contenuto e il contesto dei documenti, delle immagini e delle impostazioni.

Attualmente, con l’indicizzazione standard, Windows legge i contenuti dei file ma non li capisce: se dentro al file c’è la parola “cane“, quindi, quel file viene mostrato ogni volta che l’utente cerca “cane“. Con la nuova indicizzazione semantica, invece, l’utente troverà quel file anche quando cerca “amici a quattro zampe“, o “animali domestici“.

Questa capacità è ancora più efficace nel caso di ricerche all’interno di file grafici e foto: basti pensare agli incomprensibili nomi dei file delle foto scattate con lo smartphone.

E’ possibile scegliere quali sono le cartelle indicizzate andando su Impostazioni > Privacy e sicurezza > Ricerca in Windows. Al momento, questa nuova funzionalità è disponibile in cinese, inglese, francese, tedesco, giapponese e spagnolo e solo sui file con le seguenti estensioni:

.txt

.pdf

.docx

.doc

.rtf

.pptx

.ppt

.xls

.xlsx

.jpg

.jpeg

.png

.gif

.bmp

.ico

In futuro, Microsoft prevede di estendere la ricerca semantica anche ai documenti e alle foto salvate in cloud, ad esempio su OneDrive.

Inoltre, l’esperienza di ricerca semantica è ancora in piena evoluzione, e subirà molte modifiche in e integrazioni in futuro. La ricerca di impostazioni, ad esempio, è attualmente limitata all’interno dell’app Impostazioni, ma in futuro sarà possibile effettuare queste ricerche direttamente dalla barra di ricerca di Windows.

Per quanto riguarda l’invio di feedback a Microsoft, gli utenti possono usare l’app Hub di Feedback.

Chi può usare la nuova ricerca semantica

Non tutti gli utenti Windows 11 potranno immediatamente beneficiare di questa innovazione. La potenza di calcolo necessaria per queste operazioni viene fornita dalle NPU (Neural Processing Unit) presenti nei PC Copilot+, che permettono alla ricerca di funzionare anche offline. Inizialmente, la ricerca semantica funzionerà solo per i file salvati localmente e indicizzati nel PC.

La nuova ricerca semantica, inoltre, è attualmente disponibile in anteprima solo per gli utenti Windows Insider del canale Dev, che utilizzano PC Copilot+ basati su processori Snapdragon X.

Tuttavia, Microsoft ha annunciato che il supporto sarà esteso presto anche ai PC Copilot+ con processori AMD e Intel, mentre non ci sono speranze per coloro che hanno un computer con chip non dotati di NPU.